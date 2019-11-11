黃德几：和諧汽車業務前景料改善

另外，國務院辦公廳早前發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》措施，當中包括逐步放寬或取消汽車限購具體措施，並鼓勵內地政府機構購置新能源汽車，以及放寬跨省汽車交易限制，長遠料有助汽車代理商的業務發展。

和諧新能源汽車（3836）為內地大型汽車經銷商，同時投資自主開發電動車。今年上半年，寶馬（BMW）為集團代理佔比最大的品牌，總銷量按年增加33.1%至11606台；雷克薩斯（Lexus）作為第二大品牌，總銷量升30.7%至1723台。期內，法拉利（Ferrari）和勞斯萊斯（Rolls Royce）的銷量，分別按年增加172.7%和90%。

今年上半年集團收入58.92億元（人民幣，下同），按年上升25.7%，其中新車銷售收入增加26.2%至50.49億元，佔總收入85.7%。期內，按豪華品牌收入計算，雷克薩斯和寶馬收入佔新車總收入81.3%。

今年6月底，集團開業69經銷商網點，覆蓋全國24個城市，代理14個豪華及超豪華品牌。集團已獲授權及待建的共計6個品牌，12家店面，分佈於北京、武漢、鄂爾多斯、呼和浩特等中國一二線城市。

另外，集團積極拓展新能源汽車，將旗下專注新能源汽車銷售的「和諧智聯」與運營逐步成熟的「和諧修車」合併融合。今年上半年，新公司已經獲得包括拜騰和廣汽等的8個新能源品牌授權，數十家門店正在備當中，門店主要分佈於內地一線城市及新一線城市。

MACD牛差距略收窄 宜候2.7元吸

走勢上，10月14日跌至2.4元（港元，下同）止跌回升，期後重上各主要平均線，惟STC%K線走低於%D線，MACD牛差距略有收窄，宜候低2.7元吸納，反彈阻力3.09元，不跌穿2.5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]