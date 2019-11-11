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沈永年 大灣區樓市解碼

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沈永年：中山樓愈早買愈抵

【明報專訊】上文提到，筆者收到消息且親自考察證實，中山已全面開放限購，消息一出，已有讀者向我查問現時是否在中山買樓的最佳時機？

筆者相信，此次中山全面放鬆限購，將會掀起一股到中山置業的熱潮，情况就像珠海一樣，自珠海6月開始全面放開限購政策，加上一系列重大基建落實，珠海迎來了千載難逢的投資機會。近幾個月來，筆者亦見到香港及內地投資者一面倒去珠海置業，風頭可謂一時無兩。

斗門樓價10個月升八成

據筆者了解，去年12月至今，珠海西區包括斗門一帶的樓價已由每平米約1萬至1.2萬元人民幣，升至1.7萬至1.8萬元人民幣，短短10個月已升八成，何其厲害！相信中山解限後，一年內當地樓價亦會慢慢上升。

通常當一個城市解除限購後，初期都能買到較便宜的樓盤，貨源也較多選擇。由於中山在限購期間，外地人沒資格購買一手樓，市場需求少，因而使得發展商在這幾年囤積了不少盤源，這些樓盤也是根據幾年前所拍得的地皮而定價的。也是因為這類盤源庫存多積壓已久，發展商亦不敢貿然抬高價錢出售，一解限購便想盡快出貨，藉以減輕資金壓力，他們多以舊價去庫存。

發展商急着去庫存 暫未敢提價

單從中山的地價來看，中山最新的幾宗地皮成交價已升了很多，與5年前相比起碼升了一倍以上，筆者近日在中山西區考察了一個住宅項目，售價約每平米1.4萬至1.5萬元人民幣（不連裝修），而上個月中山拍得的地價也是這個水平。可預見，當發展商之前所囤積的盤源已銷售到一定水平後，資金開始回籠，不再擔心貨源積壓時，筆者相信他們會百分百加價，並預計現在拍得的地價，日後建樓後連計成本肯定賣到每平米2萬元以上。

總括來講，大家愈早在中山買樓就愈能買到平價貨，而且買樓後你會親眼目睹每隔一兩個月樓價逐步攀升，至於加幅多少就要視乎每家發展商的需要，以及政府拍賣地皮的整體情况。若論發展潛力，筆者則看好中山西區未來的升值空間，除了大家熟悉的中山北站在附近之外，西區亦受多個重點發展項目所包圍，包括大型文化旅遊項目（中山．歡樂海岸）、石岐總部經濟區項目，以及由仁恆和華潤合作發展的馬山片舊城改造項目。

西區發展追落後 升值潛力大

此外，西區自身的現有配套亦相對完善，未來還有更多大型的生活、基建配套陸續落實，而且現時西區價格比一河之隔的市中心石岐的價格水位較低，而最近多個上市公司和本地名牌發展商，亦相繼在此推出新樓盤。筆者認為，中山東區的發展情况與深圳福田類似，石岐則像羅湖，至於西區就如南山、香蜜湖一帶，發展前景相當可觀。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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