經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

下一篇 上一篇

謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路

【明報專訊】上周粵港澳大灣區建設領導小組會議，同意推出一系列惠及港澳居民的措施，包括豁免港人在大灣區九個城市置業的限制、擴大專業資格互認範圍等，為港人的住屋、就業以至退休提供多一個選擇。

住屋問題非一時三刻可解決

過往港人在大灣區的城市買樓，需繳納個人利得稅、社保及繳交在地居住、工作或學習年限的證明，新措施下，港人可獲豁免上述限制，享有當地居民同等的待遇；其餘新措施，包括便利港人在大灣區使用電子支付、容許大灣區指定港資醫療機構使用香港註冊藥物及常用儀器、建立跨境理財機制等。

回看本港的土地、房屋問題積累多年，長期供不應求，導致住宅租、售價持續颷升，與市民負擔能力嚴重脫軌，並引發劏房、天台屋等社會問題。然而，住屋問題非一時三刻能夠解決，即使就供應選項達成共識，由計劃、落實至建成動輒數以十年計，在此之前只會有愈來愈多人陷入「上車無門」、居住質素下降的窘局之中。

除了住屋問題，香港年青人的發展機會同樣令人關注。在統計上，經濟發展放緩，年輕人的發展機會亦減少。而香港平均每年經濟增長速度，由七十年代高峰期的8.9%縮減至九十年代的3.5%，年輕人學歷雖普遍提升，但就業市場未能配合，向上流的機會亦大不如前，晉升與創業空間與期望有落差，對前景失去信心。

筆者經常強調，要為市民重燃希望。正當香港面對內憂外患夾擊，經濟開始陷入技術性衰退，短期難言樂觀，是次新措施可謂「及時雨」，配合專業資格互認及早前公布的稅務補貼、創業補貼，至少為置業及就業處於「瓶頸位」的港人，提供多一條出路、多一個選擇。

與此同時，本港另一社會難題是人口老化加劇，偏偏相關的支援和配套，如院舍床位、醫療服務及人手等嚴重不足，相比之下，大灣區在安老用地及人手資源總體較多，是次放寬港人在大灣區置業及開戶的門檻，相信亦為中老齡港人提供多一個退休的選擇、一個更舒適的安老環境。

人口老化加劇 退休配套不足

隨著香港與內地的交通基建發展愈趨成熟，往返便捷，硬件已不成問題，只是香港社會、尤其新一代，對於內地或大灣區的了解及認知仍不足，對政策往往抱有疑問及保留。筆者期望，港人可以拋開固有心態，在政策促進及交流下，多接觸了解內地，不要白白放棄了大灣區發展所帶來的機遇。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
富臨三大品牌至今11店停業
富臨三大品牌至今11店停業
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
力拓金融市場 一年處理250億元債券
力拓金融市場 一年處理250億元債券
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險
百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
李澄幸：退休投資宜均衡配置
李澄幸：退休投資宜均衡配置
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯
蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
沈永年：中山樓愈早買愈抵
沈永年：中山樓愈早買愈抵
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
伍禮賢：中壽績佳可追落後
伍禮賢：中壽績佳可追落後
許繹彬：港股保升勢需成交配合
許繹彬：港股保升勢需成交配合
港人投資美股 銀行收費有別
港人投資美股 銀行收費有別
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：三指標看市場risk off
陸振球：三指標看市場risk off
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
技術取勝：中電現上升通道
技術取勝：中電現上升通道
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
李順威：動力型股票 可乘低買入
李順威：動力型股票 可乘低買入
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
周顯：貪官自殺 為息事護家人
周顯：貪官自殺 為息事護家人
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
王弼：貿易協議又似爛尾收場
王弼：貿易協議又似爛尾收場
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
郭思治．推介股份：匯控（0005）
郭思治．推介股份：匯控（0005）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
深水埗愛海頌主打2房
深水埗愛海頌主打2房
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市