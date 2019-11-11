謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路

住屋問題非一時三刻可解決

過往港人在大灣區的城市買樓，需繳納個人利得稅、社保及繳交在地居住、工作或學習年限的證明，新措施下，港人可獲豁免上述限制，享有當地居民同等的待遇；其餘新措施，包括便利港人在大灣區使用電子支付、容許大灣區指定港資醫療機構使用香港註冊藥物及常用儀器、建立跨境理財機制等。

回看本港的土地、房屋問題積累多年，長期供不應求，導致住宅租、售價持續颷升，與市民負擔能力嚴重脫軌，並引發劏房、天台屋等社會問題。然而，住屋問題非一時三刻能夠解決，即使就供應選項達成共識，由計劃、落實至建成動輒數以十年計，在此之前只會有愈來愈多人陷入「上車無門」、居住質素下降的窘局之中。

除了住屋問題，香港年青人的發展機會同樣令人關注。在統計上，經濟發展放緩，年輕人的發展機會亦減少。而香港平均每年經濟增長速度，由七十年代高峰期的8.9%縮減至九十年代的3.5%，年輕人學歷雖普遍提升，但就業市場未能配合，向上流的機會亦大不如前，晉升與創業空間與期望有落差，對前景失去信心。

筆者經常強調，要為市民重燃希望。正當香港面對內憂外患夾擊，經濟開始陷入技術性衰退，短期難言樂觀，是次新措施可謂「及時雨」，配合專業資格互認及早前公布的稅務補貼、創業補貼，至少為置業及就業處於「瓶頸位」的港人，提供多一條出路、多一個選擇。

與此同時，本港另一社會難題是人口老化加劇，偏偏相關的支援和配套，如院舍床位、醫療服務及人手等嚴重不足，相比之下，大灣區在安老用地及人手資源總體較多，是次放寬港人在大灣區置業及開戶的門檻，相信亦為中老齡港人提供多一個退休的選擇、一個更舒適的安老環境。

人口老化加劇 退休配套不足

隨著香港與內地的交通基建發展愈趨成熟，往返便捷，硬件已不成問題，只是香港社會、尤其新一代，對於內地或大灣區的了解及認知仍不足，對政策往往抱有疑問及保留。筆者期望，港人可以拋開固有心態，在政策促進及交流下，多接觸了解內地，不要白白放棄了大灣區發展所帶來的機遇。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]