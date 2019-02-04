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李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇

【明報專訊】小弟上星期參與公司內部培訓講座，激勵領導云云。相信讀者若是公司小頭目，都不會陌生，小弟舊公司也有類似東西。撫心自問，當然是有所得着，講者十分talk得，口才肯定比筆者好。不過講者反覆提到各種成功例子，則令小弟覺得有點偏差。

偏差是什麼？首先明顯地「成功之路不能複製」，沒有人因為看《李嘉誠成功之路》發達（除了當年的出版社）。另外就當然是個人能力和先天因素，吳彥祖當然告訴你，約女生單刀直入就可以了，他明明是這樣做的，沒騙你。

但更重要的是，survivorship bias，倖存者偏差。恰巧湯文亮博士早前也提到哈佛case study不會教你失敗例子，道理也是一樣。倖存者偏差，通俗點說句就是向1000個人的倖存者，請教生存之道——但可能死掉了的999人也是這樣，只是他們再無機會分享。

倖存者偏差 把幸運視作有能力

經典例子是二次大戰，美軍研究加強機戰防護，就檢視戰機的彈痕。有人發現機翼受最多炮火，所以應該加強機翼防護。但聰明教授力排眾議，建議加強機尾——理由很簡單：被打中機尾的早已掉落大海，何來可以飛回基地給你研究？（若有讀者問why not both？就是馬兒不吃草的問題，全數加強後戰機當然就飛不起了）。

人性的另一偏差，當然是把自己的幸運，當是自身努力，或找到方法。相信小弟，此等偏差，古今中外皆然（可能本文也不例外）。正是因為很多人成功主要是幸運，所以你發現過去成績不代表將來表現。

小弟寫過文章，討論明星基金經理，Neil Woodford及安東尼波頓等等，全部都是「之前很成功」。但任何人失敗前都是很成功，到失敗後，則是一沉百踩。就似在說，用處沒有一點。

明星基金經理回歸凡間，理由有多個。可能是個人問題，成功冲昏頭腦，不肯接受新事物，過時，老胡塗。但亦可能是世界變了，對手也會進步，成功的策略會被人複製，要跑贏大市，比幾十年前難度大很多。

第三種解釋最令人難以接受，但偏偏可能最接近真相：Reversion to mean，迴歸平均值。當時只是好彩，現在不過打回原形。也是因為此種因素，上封面的球星很快表現下滑——因為無人會在表現極差時上封面。

所謂失敗只是「打回原形」

無數研究證明，人類是fooled by randomness，特別在自己身上。我如此努力才成功，你說是好彩？答案：前者可能是真，但誰說失敗者不努力？

當年李斯特城奇蹟成為英超冠軍，上天下地均是歌頌領隊雲尼亞里的「成功之道文章」。筆者寫文章潑冷水，自然被視為唔識波，你咁叻唔見你捧盃的廢柴。著實文章的確寫的不好。但借問聲，十分成功的雲尼亞里，現在於何方？打後有何成就？

早前Reformed Broker有篇文章，提到挑選基金經理。客戶和理財顧問，總想找到可以跑贏大市的基金經理，但既然大家都說過去表現不代表將來，那預測未來贏家，是否多此一舉？作者認為，選出未來贏家，是吃力不討好，浪費時間。並不是沒有基金經理跑贏大市——當然有人跑贏大市跑贏同業。但然後呢？

2010年，五名美國基金經理，被選為Fund Manager of the Decade，是絕佳的成就，也不是圍威喂式買獎，絕對是基於基金表現。猜猜打後十年，五人中有多少個跑贏大市？

答案是：一個都沒有。

五名神級人馬，全數跑輸，平均一年跑輸5%，讀者真的可以說「我去做都得」。歸根究柢，有些活動，很容易區分能力和運氣。跑得快跑得慢一目了然，你再跑十次也贏不了世界冠軍。就當我打乒乓球，一分過，開波「滴死」世界冠軍，但肯定打後他會贏我。甚至不用落場，企出來大家都可以分到誰是冠軍人馬，誰是凡人。

界定成功投資者只需看表現

可惜投資不是這回事，你今年跑輸股神，下年還是有相當可能跑贏他。什麼是「成功」投資者，除了看表現外，也似乎沒有什麼更好的標準。TALK得不代表懂投資，做大公司不代表懂投資，記股票騙號又不等於懂投資——所以最後還是看表現——但明明是過去表現不能代表將來。

結論？好像還是買ETF最好。表現當然也不到你控制，但至少成本你控制了。

最後補充，當年王中之王，五位神級人馬中最強的一位，打後十年，每年跑輸10%。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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