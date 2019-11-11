經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

下一篇 上一篇

蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯

【明報專訊】今天就是國內電商的春節：「雙11」，今年說特別熱鬧，京東、拼多多等將圍毆老大淘寶和天貓，馬道長怎會坐以待斃呢？他是胸有成竹，國內電商阿里巴巴一家獨大之勢已成，能威脅它的是「年輕人」拼多多，京東很明顯已經頹勢已成，劉強東好像已經跟不上腳步。阿里巴巴準備滿滿，正計劃借「雙11」東風，將在香港第二次上市，預計集資最多150億美元（約1170億港元）。據悉，阿里原意為按現時美國股價折讓4%招股，即每股意向價為180.4美元。阿里這次在港上市相當神秘，市場消息欠奉。

小金人聽說阿里巴巴原計劃在8月於香港啟動上市計劃，其後鑑於香港市况不穩和中美貿易戰影響，決定暫緩計劃。由於阿里巴巴毋須做上市推介，一旦獲港交所批准便可隨即招股。根據Dealogic數據，這次將是全球史上最大跨境第二上市交易。

小金人覺得事實上無論是4%還是6%的IPO折讓，香港投資者都值得參與，就怕拿不到貨，阿里在未來中國的經濟發展優勢太明顯了，勁頭十足。反觀騰訊（0700）則是頹勢已現，主要管理層也意興闌珊，鬥志一般。阿里巴巴通過四大業務板塊的佈局，構建了完善的商業操作系統。阿里雲為技術和系統提供基礎設施支持，螞蟻金服提供支付和金融服務支持，阿里媽媽提供營銷服務和數據管理平台，菜鳥網絡提供物流服務。天貓、淘寶、優酷、高德等則提供全面的商業、娛樂、出行等服務。

阿里獨大 京東騰訊現頹勢

現在中國人口紅利逐漸消退，電商競爭變得極度激烈。可小金人覺得阿里巴巴核心商務還有成長空間，人均GMV和貨幣化率可以繼續提升。整個電商行業看，獲取低線城市用戶仍然是未來一年的主旋律，從上游電商快遞包裹量增速看，2019年前7個月國家郵政局統計的快遞單量同比增長26.20%，包裹量增速依舊強勁。對於阿里這樣的公司廣告費和佣金（合計為電商的貨幣化率），長期看還有較大提升空間。

交叉銷售潛力巨大

雲是阿里在互聯網下半場的主戰場，IaaS國內一枝獨秀。2018年阿里巴巴佔全球IaaS市場份額7.7%（排名第三），佔亞太區IaaS市場份額19.6%（排名第一）。根據IDC數據，2019年首季阿里巴巴佔國內IaaS市場額份的43.2%。阿里巴巴已經成為國內第一，全球領先的雲計算龍頭。阿里前幾周剛宣布最近一個季度的業績，明顯超預期。收入同比增長40%到1190億元人民幣，主要是因為核心商業（按年升40%）和雲計算業務（按年升64%）維持較高增長。活躍買家數達到6.93億，單季增加1900萬，略超我們預期。目前阿里巴巴國內零售的活躍買家數已經達到6.93億，但是其中只有25%的用戶使用過零售以外的業務，所以生態內部導流的空間巨大。比如在本季度，39%的外賣新增用戶是從支付寶導流過來的。未來阿里會進一步加大交叉銷售的力度，推出更多的玩法和策略。

估值比騰訊美團便宜得多

阿里現在2020年市盈率才20倍出頭，事實上跟其他的消費品股龍頭，無論是茅台、李寧（2331）、國旅、安踏（2020）、海底撈（6862）、海天、頤海（1579）、百威（1876）、華潤啤酒（0291）……或者TMT同業騰訊，美團（3690），拼多多……便宜得多，其未來兩年的盈利增速保持在25%沒啥問題，而且其核心業務又優勢明顯，這種情况你覺得阿里登陸香港玩得過嗎？

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
富臨三大品牌至今11店停業
富臨三大品牌至今11店停業
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
力拓金融市場 一年處理250億元債券
力拓金融市場 一年處理250億元債券
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險
百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
李澄幸：退休投資宜均衡配置
李澄幸：退休投資宜均衡配置
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路
謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路
沈永年：中山樓愈早買愈抵
沈永年：中山樓愈早買愈抵
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
伍禮賢：中壽績佳可追落後
伍禮賢：中壽績佳可追落後
許繹彬：港股保升勢需成交配合
許繹彬：港股保升勢需成交配合
港人投資美股 銀行收費有別
港人投資美股 銀行收費有別
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：三指標看市場risk off
陸振球：三指標看市場risk off
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
技術取勝：中電現上升通道
技術取勝：中電現上升通道
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
李順威：動力型股票 可乘低買入
李順威：動力型股票 可乘低買入
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
周顯：貪官自殺 為息事護家人
周顯：貪官自殺 為息事護家人
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
王弼：貿易協議又似爛尾收場
王弼：貿易協議又似爛尾收場
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
郭思治．推介股份：匯控（0005）
郭思治．推介股份：匯控（0005）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
深水埗愛海頌主打2房
深水埗愛海頌主打2房
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市