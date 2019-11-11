蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯

小金人聽說阿里巴巴原計劃在8月於香港啟動上市計劃，其後鑑於香港市况不穩和中美貿易戰影響，決定暫緩計劃。由於阿里巴巴毋須做上市推介，一旦獲港交所批准便可隨即招股。根據Dealogic數據，這次將是全球史上最大跨境第二上市交易。

小金人覺得事實上無論是4%還是6%的IPO折讓，香港投資者都值得參與，就怕拿不到貨，阿里在未來中國的經濟發展優勢太明顯了，勁頭十足。反觀騰訊（0700）則是頹勢已現，主要管理層也意興闌珊，鬥志一般。阿里巴巴通過四大業務板塊的佈局，構建了完善的商業操作系統。阿里雲為技術和系統提供基礎設施支持，螞蟻金服提供支付和金融服務支持，阿里媽媽提供營銷服務和數據管理平台，菜鳥網絡提供物流服務。天貓、淘寶、優酷、高德等則提供全面的商業、娛樂、出行等服務。

阿里獨大 京東騰訊現頹勢

現在中國人口紅利逐漸消退，電商競爭變得極度激烈。可小金人覺得阿里巴巴核心商務還有成長空間，人均GMV和貨幣化率可以繼續提升。整個電商行業看，獲取低線城市用戶仍然是未來一年的主旋律，從上游電商快遞包裹量增速看，2019年前7個月國家郵政局統計的快遞單量同比增長26.20%，包裹量增速依舊強勁。對於阿里這樣的公司廣告費和佣金（合計為電商的貨幣化率），長期看還有較大提升空間。

交叉銷售潛力巨大

雲是阿里在互聯網下半場的主戰場，IaaS國內一枝獨秀。2018年阿里巴巴佔全球IaaS市場份額7.7%（排名第三），佔亞太區IaaS市場份額19.6%（排名第一）。根據IDC數據，2019年首季阿里巴巴佔國內IaaS市場額份的43.2%。阿里巴巴已經成為國內第一，全球領先的雲計算龍頭。阿里前幾周剛宣布最近一個季度的業績，明顯超預期。收入同比增長40%到1190億元人民幣，主要是因為核心商業（按年升40%）和雲計算業務（按年升64%）維持較高增長。活躍買家數達到6.93億，單季增加1900萬，略超我們預期。目前阿里巴巴國內零售的活躍買家數已經達到6.93億，但是其中只有25%的用戶使用過零售以外的業務，所以生態內部導流的空間巨大。比如在本季度，39%的外賣新增用戶是從支付寶導流過來的。未來阿里會進一步加大交叉銷售的力度，推出更多的玩法和策略。

估值比騰訊美團便宜得多

阿里現在2020年市盈率才20倍出頭，事實上跟其他的消費品股龍頭，無論是茅台、李寧（2331）、國旅、安踏（2020）、海底撈（6862）、海天、頤海（1579）、百威（1876）、華潤啤酒（0291）……或者TMT同業騰訊，美團（3690），拼多多……便宜得多，其未來兩年的盈利增速保持在25%沒啥問題，而且其核心業務又優勢明顯，這種情况你覺得阿里登陸香港玩得過嗎？

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]