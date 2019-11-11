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2019年11月11日星期一
環球數據前瞻
龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
富臨三大品牌至今11店停業
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
力拓金融市場 一年處理250億元債券
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
李澄幸：退休投資宜均衡配置
環球數據前瞻
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路
沈永年：中山樓愈早買愈抵
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
伍禮賢：中壽績佳可追落後
許繹彬：港股保升勢需成交配合
港人投資美股 銀行收費有別
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：三指標看市場risk off
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
技術取勝：中電現上升通道
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
李順威：動力型股票 可乘低買入
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
周顯：貪官自殺 為息事護家人
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
王弼：貿易協議又似爛尾收場
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
郭思治．推介股份：匯控（0005）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
深水埗愛海頌主打2房
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
富臨三大品牌至今11店停業
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
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陳茂波：動盪未見影響投資者信心
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
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力拓金融市場 一年處理250億元債券
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
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張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
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環球數據前瞻
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
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謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路
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黃德几：和諧汽車業務前景料改善
伍禮賢：中壽績佳可追落後
許繹彬：港股保升勢需成交配合
港人投資美股 銀行收費有別
陸振輝：當退休族遇上光棍節
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陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：三指標看市場risk off
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
技術取勝：中電現上升通道
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
李順威：動力型股票 可乘低買入
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
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周顯：貪官自殺 為息事護家人
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
王弼：貿易協議又似爛尾收場
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
郭思治．推介股份：匯控（0005）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
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