李澄幸：退休投資宜均衡配置

首先是回應謝先生提及的，是否可以用買股票收息的方法「自製年金」，理論上是可以，每年將投資回報拿出來支付生活費用即可。不過，根據歷史統計，股票市場的回報表現可能比一般的理財產品高，主流市場的年回報平均可達8%以上，但注意這只是「平均回報」，即有些年份高而有些年份低。以恒生指數為例，從2000年起至今，有10年的波幅超過20%，最差試過一年下跌48%，最好試過一年上升52%。

年輕投資者碰上跌市，可堅持數年等股市回升，甚至逢低吸納，不過退休人士因為沒有收入，如果單純依靠股票組合，萬一在退休早段遇上極端市况，不幸持續數年且股息又不似預期，難免需要在低價賣出部分股票去維持生活，耗損本金，之後退休計劃可能就被打亂。

保守起見，還是建議均衡配置，不要只投資單一產品。謝先生可以考慮以現金、年金、債券及股票來構建退休組合，比如保留50萬元現金作應急錢，200萬元配置於年金，200萬元配置於債券基金，剩下的50萬元配置於公用股。大概的效果就是，以公共年金為例，每月約可派發約11000元，確保有基本的現金流；債券基金方面，假設平均可獲得約4%的利息，即每月可獲得收入約6700元；投資於公用股的50萬元，除了希望獲取股息外，主要是為整體組合保留一點增長動力以對抗通脹。

股息「自製年金」 回報波動大

以上的安排，比只單一配置某種產品來說，相信是比較均衡的，所產生的收入也非常接近謝先生要求的生活水平，即每月2萬元。另外，謝先生可以考慮是否為已供滿的物業做逆按揭，這樣退休的生活可能可以豐盛一點。

以上的意見只是比較通用建議供參考，建議謝先生諮詢專業財務策劃顧問，以獲得更貼合自身需要的安排，並記得定期檢視組合作出適當的調整。

香港財務策劃師學會副主席（發展）

[李澄幸 理財信箱]