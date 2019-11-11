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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：示威不會無止境 低撈利福

【明報專訊】上周全球股市向好，債息上升，金價大跌創3年來最大周度跌幅。股市大勢向上，科技股整體表現較佳，港股短線受兩個因素左右，一是阿里巴巴招股上市會抽走資金，二是MSCI將A股比重由15%提高至20%會帶來分流效應。前者有機會令拆息暫時抽高，若本地地產股因而回落，是短吸博反彈的機會。整體來看，現在可嘗試尋找一些冷門但有潛力復蘇或重估的股份。

市場相信經濟最壞情况已出現，只是對於增長動力則有點疑問，股市走勢仍較反覆。但債市表現相對清晰，美國10年期國債債息已升至1.94厘，初步升破雙底頸線1.9厘。部份是因為聯儲局已明示減息已暫告一段落，也可說是市場看好經濟前景的體現，債市長期吸引大量資金流入，現債價回落資金流走，換馬對象當然會受惠。

市場相信經濟最壞情况已現

筆者數周前認為美元見頂，美匯指數也無法突破100關口後回落。當時看好金價及金礦股，但一方面中美元首均急於停火，避險需求大減，一方面債息抽升，實質利率向上也不利金價。本倉持有的小型金礦股ETF也下試支持位，勢頭偏弱。但除非債息可大升至2.8厘至3厘水平，否則金價很難持續大跌。

股市近月回升不少，已初步反映了經濟回升的展望，但市場始終於對前景抱觀望，大市動力稍減，惟若能交出理想業績或管理層認為業務已轉勢的股份和板塊特別受到追捧。例如汽車、汽車零部件都相當強，百度業績勝預期，股價立即抽升逾10%。

投資零售股須耐心守候

很多低殘行業都回升不少，仍靠近低位的不多，當中利福(1212)可以看看。受到政局影響，內地訪港旅客大減，十一黃金周都人流大減，本地零售股股價也持續低迷。但上周開始的崇光感謝祭，人流雖然不及往年，但也見大量旅客、本地消費者到場。相信一般市民也感受到，政府採取「拖字訣」下，上街示威、堵路、縱火等在人數上以及激烈程度已稍為減退。筆者認為社會局勢不穩仍會持續一段時間，但市民學生很難無止境地「衝」下去。本地零售股明年下半年相信會逐漸復蘇，就算不行，2021年總會回復正常。對於有耐性守的長線投資者，現在是很好的入市機會。

此外，利福在啟德的大型項目將於2022年落成，中長線銷售額和利潤有望翻一番。無論從市盈率還是市帳率，現價都貼近10年低位。筆者覺得有不俗值博率。本周會沽出GDXJ及100股騰訊（0700），小注買入4000股利福及50股百度。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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