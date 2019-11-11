經濟
下一篇 上一篇

百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險

【明報專訊】近年本港對金融科技愈漸重視，保監局陸續批出虛擬保險牌照。本地首家專營網上保險銷售公司Blue行政總裁孔德秋表示，隨着科技應用愈漸廣泛，相信數碼保險銷售定是未來大趨勢，未來3年公司會投放逾千萬元在科技上，從而改善平台流程、完善產品資訊及創新顧客體驗等。

持傳統牌照 經營限制較少

騰訊（0700）有份投資的Blue，早於去年9月成立，主要提供定期人壽、危疾及意外保險3種產品，但有別於市場的虛擬保險牌照，它持有傳統保險牌照，故在產品、投保形式等有較少限制。因此，他認為，公司具有一定的靈活性，而現時公司為百分百網上銷售，相信市場上的虛擬保險不會造成影響。

他續稱，截至今年6月，網上人壽保險銷售僅佔本港整體人壽保險市場不足1%，數碼滲透率亦低於證券、銀行等其他金融服務業，反映數碼保險市場仍然有很大的發展空間；加上目前市場很多產品只是「人有我有」，缺乏獨特性及彈性，故相信數碼保險將有助推動產品的創新。

至於公司業務方面，他稱整體呈現健康增長，會繼續集中提升顧客體驗，包括優化平台流程、保險產品的資訊與細節等。據公司透露，截至今年10月，Blue平台已錄得逾6億次曝光，網站瀏覽量超過150萬次，並向客戶提供超過6.5萬次報價。

提到近月社會事件，他指出，整體市場氣氛轉趨負面，公司亦受到影響，但仍然看好本港市場，對市場氣氛表示審慎樂觀。他又透露，公司現已就推出新產品，向保監局提出申請，當中包括儲蓄保險產品，目前正在審批階段。

相關字詞﹕市場 保監局 網上銷售 牌照 孔德秋 虛擬保險

上 / 下一篇新聞

龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
富臨三大品牌至今11店停業
富臨三大品牌至今11店停業
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
力拓金融市場 一年處理250億元債券
力拓金融市場 一年處理250億元債券
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
李澄幸：退休投資宜均衡配置
李澄幸：退休投資宜均衡配置
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯
蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路
謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路
沈永年：中山樓愈早買愈抵
沈永年：中山樓愈早買愈抵
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
伍禮賢：中壽績佳可追落後
伍禮賢：中壽績佳可追落後
許繹彬：港股保升勢需成交配合
許繹彬：港股保升勢需成交配合
港人投資美股 銀行收費有別
港人投資美股 銀行收費有別
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：三指標看市場risk off
陸振球：三指標看市場risk off
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
技術取勝：中電現上升通道
技術取勝：中電現上升通道
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
李順威：動力型股票 可乘低買入
李順威：動力型股票 可乘低買入
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
周顯：貪官自殺 為息事護家人
周顯：貪官自殺 為息事護家人
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
王弼：貿易協議又似爛尾收場
王弼：貿易協議又似爛尾收場
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
郭思治．推介股份：匯控（0005）
郭思治．推介股份：匯控（0005）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
深水埗愛海頌主打2房
深水埗愛海頌主打2房
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市