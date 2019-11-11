百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險

持傳統牌照 經營限制較少

騰訊（0700）有份投資的Blue，早於去年9月成立，主要提供定期人壽、危疾及意外保險3種產品，但有別於市場的虛擬保險牌照，它持有傳統保險牌照，故在產品、投保形式等有較少限制。因此，他認為，公司具有一定的靈活性，而現時公司為百分百網上銷售，相信市場上的虛擬保險不會造成影響。

他續稱，截至今年6月，網上人壽保險銷售僅佔本港整體人壽保險市場不足1%，數碼滲透率亦低於證券、銀行等其他金融服務業，反映數碼保險市場仍然有很大的發展空間；加上目前市場很多產品只是「人有我有」，缺乏獨特性及彈性，故相信數碼保險將有助推動產品的創新。

至於公司業務方面，他稱整體呈現健康增長，會繼續集中提升顧客體驗，包括優化平台流程、保險產品的資訊與細節等。據公司透露，截至今年10月，Blue平台已錄得逾6億次曝光，網站瀏覽量超過150萬次，並向客戶提供超過6.5萬次報價。

提到近月社會事件，他指出，整體市場氣氛轉趨負面，公司亦受到影響，但仍然看好本港市場，對市場氣氛表示審慎樂觀。他又透露，公司現已就推出新產品，向保監局提出申請，當中包括儲蓄保險產品，目前正在審批階段。