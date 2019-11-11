Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成

冀明年覆蓋100個市場

事實上，目前大部分跨境支付都是經過SWIFT（環球銀行金融電信協會）進行交易。他認為，傳統企業與企業進行跨境支付（見圖），需要經過多重步驟，依序通過本地銀行、代理銀行、中介等處理程序，一般需要4至5個工作天，才能轉帳至境外企業。他指出，B2B Connect能讓銀行與銀行直接進行交易，毋須透過代理及中介，支付時間可縮短至1個工作天，即轉帳款項可於同日轉至收款銀行戶口。

現時市場上亦不乏有提供B2B跨境支付的服務商，當中本地有初創企業Airwallex、TransferWise等，萬事達（Mastercard）亦正向相關方向發展。他透露，現時全球每年B2B支付交易宗數遠高於個人支付交易宗數，金額已超過120萬億美元；而Visa B2B支付交易量的增長率，已超越Visa交易量的整體增速，因此他相信，市場仍有甚大的增長空間，方案能為支付市場提供選擇，同時能解決產業供應鏈上支付的缺陷，有助提高交易資料的透明度與安全性。