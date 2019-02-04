TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億

TVB這筆債券於2016年9月發行，年利率3.625厘，以規模39億元計算，每年須付息約1.4億元。這筆債券是TVB上市以來首次發債融資，但發債3個月，TVB宣布用約42億元回購股份，被市場批評是借錢回購，由於主要基金股東反對，更遭到通訊局阻撓，最終在去年1月公司宣布取消回購計劃。

回購股份反應冷淡，發債又推高公司負債，而且每年支付1.4億元利息，TVB於10月23日宣布公開回購這筆美元債，同時透露之前已從市場買回1.75億美元債券。但公開回購反應甚不理想，僅成功回購約8361.8萬美元債券，以該債券還剩兩年到期計算，TVB仍有總數1.36億元利息需要支付。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，債券持有者反應冷淡，最直接原因就是條件欠吸引力。按TVB開列條件，1000美元面值債券的回購價為999美元，公布當日債價992美元，溢價僅0.7%；再者10月11日TVB才剛剛兌付最新一期利息，換句話說債券持有者同意回購的話，最多也只能多收取1個月利息。

券商估鋪路再融資

另一方面，植耀輝指出，以內房回購債券為例，往往都是為了發行較低息新債作準備，不排除TVB亦有此目的以降低融資成本，尤其是近年公司業績每况愈下，不單虧損且負債增加、現金減少。事實上TVB亦在通告表明，回購所動用資金會透過內部資源與外部融資提供，據中期年報，截至今年6月TVB手頭現金連同3個月到期存款才8.5億元，但今次回購須斥6.5億元現金，再加上未來兩年的1.36億元利息，如果不融資，TVB的現金流可說已基本花光。