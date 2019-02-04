力拓金融市場 一年處理250億元債券

澳門雖然長期予人印象只主打博彩、旅遊兩大產業，但部署開設股市同時，債市更已起步，未計新濠國際（0200）主席何猷龍旗下黑桃資本在當地發濠江債20億澳門元，南光集團發起的債市平台經過一年發展，亦參與10款債券發行，涉值245.56億港元。

同時，當地亦在今年4月確立《融資租賃公司法律制度》及《融資租賃稅務優惠制度》，降低資本要求至1000萬澳門元，以及豁免多項印花稅，和可將呆帳備用金視作經營費用，可予扣稅，為開拓業務創造條件。與阿里巴巴相關的螞蟻金服旗下支付寶更聯同亞博科技（8279）亦進軍澳門，發起螞蟻銀行（澳門），預示當地金融市場有新發展。憑着澳門與葡萄牙語系國家的歷史關係，中國銀行（3988）旗下中銀澳門，更開發葡語國家市場金融產品服務市場，並在2018年為葡語國家銀行辦理人民幣清算達25億元。