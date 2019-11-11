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澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則

【明報專訊】廣東省地方金融監督管理局長何曉軍在10月中表示，希望將澳門證券交易所建設成「人民幣離岸市場的納斯達克」，令冰封多年的澳門股市成立之議再起，市傳更已邀請德勤協助作可行性研究。不過，澳門經濟法律學會會長、大律師何金明保守估計，當地最少兩至三年，才可建成股市及儲備人才。當地會計界計劃，明年與澳門財政局商討採納國際會計準則，為成立股市先作準備。

明報記者 陳偉燊

澳門早於2002年，時任特首何厚鏵已提出成交股分交易所，到2011年時更有人提出成立特別的證券交易系統，到2016至2018年則確定發展融資租賃及交易平台。何金明指出：「透過澳門市場，有助內地東部及西南部的特定企業向外發展及對外增加透明度，外國公司又可用來打入內地市場。」

拓綠色金融 與港股定位不同

雖然有說澳門未有證券交易法律，何金明說，其實可參考外地法律而加快撰寫法規。至於使用人民幣計價，他認為，這與葡幣不流通有關，採用人民幣可配合中銀澳門的人民幣結算平台，中央更可借此帶動澳門經濟多元化。他相信，澳門股市可開發綠色金融、讓初創科企上市，與港股各取不同定位，以招徠當地中資如南光集團等上市。但是澳門需時培養人才及建構法律，他保守估計，政府完成研究設立證券市場後，最快要兩至三年才建成股市。

據澳門金融管理局數據顯示，2018年底澳門居民投資港股達487億元；到今年9月底當地人民幣存款約363億元等值澳門元。當地居民除經銀行買賣股票，光大新鴻基及海通證券亦進駐澳門。

據本報了解，澳門金融管理局委託國際顧問公司進行可行性研究，有傳找來德勤協助，本報向德勤查詢時，該行謂基於保密原因不予評論。當地官方商業登記機構，則未見交易所相關機構成立。

人幣計價 減內地企業匯兌風險

在人材問題之外，澳門民聯智庫副理事長張志濃認為，近期較多澳門企業赴港上市有助當地會計界提升盡職審查經驗，但是會計、律師及金融人才仍不足。同時因應需時草擬配套法律，因此成立股市非一朝一夕。他相信，新市場用人民幣計價可減少內地企業匯兌風險，長遠可開發A+H股上市。當地優質企業、與葡語系國家有密切關係的企業、大灣區內民企，亦具潛力來澳上市。若港澳市場接受，他認為可吸納在港上市企業來澳掛牌。

澳門城市大學協理副校長和澳門社會經濟研究中心葉桂平認為，澳門發展股市時可借鑑周邊地區經驗，一旦未能在澳門覓得合適選址，可考慮透過區域合作把證券市場設於橫琴。

相關字詞﹕葉桂平 澳門城市大學 海通證券 光大新鴻基 張志濃 何金明 何厚鏵 何曉軍

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