黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價

瑞銀財富管理大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）在上文分析，買金可被視為買保險，對沖經濟下行對股票組合的影響；而根據歷史數據，投資組合內持有5%至10%黃金，便可以分散風險。

Joshua Rotbart生於以色列，在耶路撒冷Hebrew University取得法律學士及工商管理（市場推廣）碩士後，加入環球物流商Malca-Amit Global工作，曾出任該集團位於香港的貴金屬採購分公司Malca-Amit Precious Metals 總經理，跟著他成立以自己姓名命名的公司J. Rotbart，提供買賣及儲存黃金服務，多年來經手運輸及儲存的黃金價值超過10億美元，屬黃金實戰專家，他對金價後市的看法亦值得讀者參考。

金融海嘯後 中國黃金儲備增逾2倍

美國與其西方盟友在1944年簽訂的《布列敦森林協定》（Bretton Woods Agreement、下稱《協定》）後，直至1971年美元及簽署國的貨幣均與金價掛勾，期內美國財政部每發行1美元，均需要有相若的黃金儲備支持； Rotbart表示，在1971年由於陷入越南戰爭的美國難以再支付軍費，時任總統尼克遜決定退出《協定》，美元不再與黃金掛勾，財政部便可以隨意印鈔支付軍費及其他政府開支，也令過去近半世紀出現貨幣濫發的現象。

隨着美國在1971年退出《協定》，其他西方國家亦相繼仿效，故此各央行亦不再需要保留大量黃金作支持發鈔之用，Rotbart指出，在1971年至2008年期間，環球央行大方向是減持黃金；但2008年金融海嘯爆發後，環球經濟的不明朗因素增加，對美元的信任度亦下降，環球央行轉為大幅增持黃金。他續說，中國是過去11年是最積極買金的國家之一，其持有的黃金儲備由2008年約600公噸大幅增加逾2倍至去年底約1900公噸（見圖）；而一些正被美國制裁的國家，例如俄羅斯目前外匯儲備中便完全沒有美元，但卻持有2241公噸黃金，佔比高達20.2%。

上半年買金74公噸涉逾30億美元

Rotbart指出，中國人民銀行今年上半年是全球第3大黃金買家的央行，買入74公噸黃金，僅次於波蘭及俄羅斯。他估計，中國政府希望加快人民幣國際化，當中包括令人民幣像美元一樣成為其他國家的儲備貨幣，要達到此目標的話，便需要說服其他國家相信人民幣是由有價值的資產支持，而增持黃金是可行方法。

根據Rotbart的分析，由於中國目前僅持有1948公噸黃金，佔外匯儲備的比率僅2.9%，而歐元作為美元以外全球第二大貨幣，歐元區主要經濟體如德國、意大利及法國持有黃金佔外匯儲備比率達六成多至七成多（見表），若中國需要追上此比率的話，需要購買相當數量的黃金；而中國今年上半年買入74公噸黃金，僅略為提高該比率，估計已涉資逾30億美元。

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