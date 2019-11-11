港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一

但在2018年間，由於美元走強、貿易局勢緊張、對經濟增長放緩的憂慮，以及金融市場波動等因素，億萬富豪的財富下跌了4.3%。

綜觀亞洲，區內的億萬富豪的財富在五年間增加了差不多三倍。然而，受到中國增長減慢及美國加息影響，2018年底的亞太區財富為2.5萬億美元，下跌了2176億美元。區內的億萬富豪人數則減少7.4%至754人。

亞洲億萬富豪財富5年增近三倍

在過去五年間，中國企業家躍升為全球第二大的億萬富豪群體，超越了俄羅斯。他們的財富增加了兩倍，在2018年達到9824億美元。中國有325名億萬富豪，佔亞太區總數的43%。但在2018年間，中國億萬富豪的財富下跌了12.3%。中國的億萬富豪亦減少48人至325人。

億萬富豪人數 中國跌香港升

本港方面，億萬富豪的數目在過去5年由43人上升65%至71人，他們主要來自地產、資源及工業。在2018年間，香港億萬富豪的人數由67人增加至71人，整體財富則下跌4%至3198億美元。

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