港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚

邦德資產管理首席投資主管梁江在第218期（9月30日出版）封面故事看好友邦（1299）、石藥（1093）、中升（0881）、越秀交通（1052）、茅台（滬：600519）及美的（深：000333），該6股在推介後首5周已平均上升11.3%，上期封面故事建議繼續持有，結果它們上周平均再升2.84%，當中以中升及石藥分別再升5.84%及5.70%表現最佳，後者更屬期內最佳藍籌三甲。

梁江黃國英近月薦石藥金軟 股價升逾三成

在梁江推介上述6股中，過去6星期表現最強的是石藥，至今股價勁升32.1%。至於豐盛金融資產管理董事黃國英在第214期（9月2日出版）封面故事專訪中透露旗下基金已買入金山軟件（3888），原因其雲計算業務前景看俏外，亦正安排分拆旗下辦公室軟件業務在上海科創板上市；金軟上周二在港交所發公布，指北京辦公軟件將進行首次公開發售，集資46.3億元人民幣，預期下周一（18日）開始在科創板上市及買賣；該股股價在黃國英推介至今則上升32.5%。

另外，記者在上期「技術取勝」中建議追入的港交所（0388）、友邦、中行（3988）、天工（0826）及美團（3690）上周股價亦悉數錄得升幅，可見市況的確異常壯旺。

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