瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金

明報記者 葉創成

瑞銀財富管理亞太區資產配置主管Adrian Zuercher在上期封面故事指出，儘管該行在整體投資策略中仍然輕微「低配」全球股票，但早前已對亞洲（日本除外）股票轉持正面觀點，建議戰術性加碼包括本港在內的亞洲股市，原因是央行已開始擔心經濟前景放水，而中美貿易摩擦會否升溫則是主要風險；結果MSCI亞洲（日本除外）指數及恒指上周分別上升2.17%及2.03%，可見該行測市準確。

後市仍有三大變數：貿談美息脫歐

既然珠玉在前，瑞銀財富管理盧彩雲及施德銘上周五出席「2019年瑞銀/羅兵咸永道億萬富豪報告」傳媒簡介會，其間記者亦請教他們對港股後市的最新看法；尤其是Adrian Zuercher在上期建議「戰術性」加碼包括本港在內的亞洲股市，「戰術性」乃屬短期策略，隨時可因應宏觀因素及市場變化而調整。

盧彩雲指出，其實亞洲及本港股市不止上周向好，今年以來表現亦不錯，而內地A股表現尤其突出，惟在目前的水平，該行對後市的看法已轉趨審慎樂觀，「股市現時可以說是處於高位，因為市場已預期中美即將簽署第一階段貿戰和解協議，這當然是正面訊息，但這好消息已充分在股市上反映；向前望的話，即使中美真的可以達成第一階段貿戰和解協議，但日後還有第二階段、第三階段的貿易談判在不同範疇需要磋商，所以我覺得仍然有不明朗因素；而且還要看看息口走勢如何變化，例如會否繼續減息、減息力度如何，英國脫歐的情況又如何呢？由於有這幾個變數，在現時股市升抵高位的時候，我留意到有些客戶即使仍然樂觀，亦已比較審慎；但暫時我們看不到股市會出現很大的調整，希望中美可以落實簽署第一階段的貿戰和解協議，過了此關之後，我們再去看看股市有何投資機會，暫時我們只是審慎樂觀而已」。

憧憬中美達首階段協議 金價錄3年最大跌幅

值得注意的是，滬深300指數今年以來勁升33.8%，表現鶴立雞群外，期內MSCI亞洲（日本除外）指數（11.2%）及恒指（7%）升幅均跑輸金價（13.8%）（見圖），主要原因是中美貿易談判於5月不歡而散後，市場避險情緒升溫轉投黃金；即使中美上月重啟貿易談判， 近日更有報道指兩國簽署協議撤梢關稅在望，金價上周明顯回吐，大跌3.65%，屬近3年以來單周最大跌幅，但市場對中美長期對峙仍有戒心，金價目前仍處於相對高位（每盎司1459美元），今年以來仍上升13.8%。

施德銘指出，近日中美貿易緊張的關係略為緩和，隨著金價掉頭回落，部分持有孖展好倉的黃金投資者被迫平倉，加劇上周金價的跌幅，但由於支持金價中長期向好的基本因素仍然強勁，他相信不少投資者會在低位買金，例如若金價跌至1450美元，便屬值博率吸引的入市位；他解釋，金價明年下半年料可上試1600美元，若投資者本季在1450美元低吸，未來12個月回報率可達一成。

料美明年見負利率 金價上望1600美元

那麼有何基本因素支持金價是次調整後向好呢？施德銘預測，隨着美國聯儲局持續減息，當地明年將出現實質負利率，投資者需要買金保存購買力，「買金可以說是買保險，是否投資黃金，要視乎投資者對環球經濟是否悲觀。目前環球經濟增長放緩，美國聯儲局正帶領其他央行減息，而可以預期的是，當明年美國聯邦基金利率減至1厘至1.5厘，而通脹維持於約2厘水平，當地便會出現實質負利率，這樣的話，持有現金便不能保存購買力，吸引更多零售投資者去買金」。施德銘續說，隨着聯儲日後局進一步減息，美元匯價料將轉弱，此趨勢對金價亦屬有利。

黃金佔投資組合5%至10%分散風險

至於投資者應該將多少資產調配於黃金呢？施德銘分析，根據歷史數據，投資組合內持有5%至10%黃金，便可達到分散風險的作用，而投資者亦可根據本身持有較多股票或債券作出調整，「假如你是債券投資者，投資組合本身防守性已很強，買金未必可以分散風險；但假如你是股票投資者，當經濟轉差股票價格下跌的時候，金價往往有較佳表現，也就是說，持有黃金可減低投資組合的風險」。

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