經濟
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阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億

【明報專訊】阿里巴巴「雙十一」購物節於今日凌晨零時開始，在開始後1分36秒後銷售額已突破100億元（人民幣‧下同），時間較去年推前29秒，首5分鐘的交易額已超300億元，而香港成為最受歡迎出口地區，其次是美國。

較去年推前29秒

今年雙十一以「新消費」、「新商業」及致力推動綠色環保為主題，更多針對「下沉市場」（即三或四線城市）的消費者及小企業，截至2019財年，超過70%新增消費者來自「下沉市場」。

不少國際品牌亦把握機會與阿里合作，以便進一步深入內地市場，日本化妝品牌資生堂更是其中之一。資生堂在今年3月與阿里簽訂戰略合作協議，旗下品牌「水之密語」已經與天貓合作研發專為中國消費者而設的護髮產品，資生堂亦有推出限定禮盒套裝配合「雙十一」活動。

截至今年9月底止，資生堂在中國第三季的銷售額按年升18.3%，佔其全球業績17.5%。

天貓國際預售首小時交易額倍升

另外，阿里天貓進出口事業群總經理劉鵬表示，天貓國際已第6年參與「雙十一」，今年在平台上的預售首小時交易額已按年升1.13倍，2小時內的成交額更已經突破了去年首日全天的交易額。

阿里在今年9月宣布以20億美元（約156億港元）收購跨境電商平台考拉海購，劉鵬表示，未來考拉海購仍會以獨立模式營運，而該平台有近60%用戶都在30歲以下，34%用戶更是「95後」。他續稱，留意到「90後」消費者更常購買生活時尚產品（lifestyle product），而非日用品。

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