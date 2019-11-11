騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升

摩通：料季度收入升22% 維持450元目標價

摩根大通估計，騰訊今年至2021年的市盈率分別是38倍、28倍及22倍，認為現時騰訊估值吸引，市盈率接近歷史低位。該行認為，騰訊PC遊戲業務走弱，廣告放緩，但隨着《和平精英》變現能力大幅提高，下半年以至明年的手遊表現轉強。該行又稱，騰訊未來兩至三季的盈利增速加快；未來12至18個月手遊前景強勁；而且明年廣告復蘇、金融科技及商業服務的收入升勢加速。

交銀國際將目標價由452元削至403元，維持買入評級，預計騰訊第三季收入為 995 億元（人民幣‧下同），按年增 23%。該行表示，考慮到支付與業務及視頻業務表現低於預期，而遊戲表現基本穩定，主要是受益於暑期和新遊戲的帶動。該行預計，遊戲收入按年增 21%至405億元，當中PC遊戲及手遊收入分別為151億及254億元，按年增9%及30%。

交銀國際提到，9月視頻排播影響拖累騰訊視頻會員數目及廣告收入，但音樂付費表現好過預期，估計騰訊全平台付費會員數1.76億，對比此前預計的1.89億，同時預計廣告仍將受宏觀因素以及視頻排播影響，下調預測至188億元，但估計按年增幅仍有16%。

該行預計，支付及雲收入約251億元，按年增30%，較此前預期下調9%，該行認為，微信體系內轉帳金額較大，對收入貢獻較小，但未來金融產品逐漸豐富後，金融相關收入仍有提升空間。

中金：去年基數高 廣告業務仍弱

中金估計，騰訊季度收入可按年升21%至974.76億元，非通用會計準則純利按年升25%至247.2億元。該行認為，去年高基數效應下，騰訊廣告業務依舊疲弱，微訊朋友圈的表現不理想，預計廣告收入按年只增14%；阿里雲及華為競爭加劇，不利騰訊雲收入。