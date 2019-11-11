富臨三大品牌至今11店停業

停業分店佔15% 公司未回應

自今年本港經濟受外圍因素影響放緩，自6月起《逃犯條例》修訂引爆長達5個月的示威運動，嚴重影響零售及消費市場，其中富臨自8月起捲入「福建幫」事件，遭網民發罷食甚至「裝修」。至9月份，已有網民指出富臨旗下多家酒家改名繼續經營，被指是換名「借屍還魂」。

其後富臨回覆傳媒查詢指出，是由於公司近年調整大型餐館的數目比例，出售部分酒樓股權，以及新股東決定將酒樓易名，但集團沒有計劃把旗下其他酒樓易名。

九龍城4層物業全面停業

事實上，多項因素夾擊下，富臨旗下多間酒樓、餐廳，甚至近年大行其道的韓烤品牌「炑八」均有門店結業，當中包括「富臨」、「陶源」系的何文田窩打老道、西環皇后大道西門店，「富臨概念」則有天水圍門店，而原來由富臨旗下陶源、富臨及炑八盤踞的九龍城太子道西4層物業亦已全面停業。

富臨早在9月中已率先就半年業績發盈警，預期截至9月底止的中期業績將錄得除稅前虧損，而去年同期除稅前溢利則約1590萬元。同時，截至今年7月底止的4個月數據，收益按年減少約13%、毛利率有所減少、租金及薪金相對收益比率有所增加。