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龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬

【明報專訊】本港示威持續逾5個月，更造成「黃藍」經濟對決，當中知名「黃店」龍門冰室與被指捲入北角「福建幫」衝突事件的富臨集團（1443）旗下龍門冰室（下稱富臨龍門）「撞名」。據富臨年報紀錄，龍門冰室老闆張俊傑與富臨分別持有「富臨龍門」三成及七成股權，至本月4日，張俊傑申請辭任合營公司董事。雙方回應各執一詞，張俊傑表示，曾多次嘗試與富臨溝通不果，早於9月已無償出售所持「富臨龍門」股份，不惜損失60萬元冀「劃清界線」；富臨雖然確認收到售股通知，但稱跟進時未獲張氏回應。

明報記者 方楚茵

龍門冰室「撞名」風波源於8月北角有「福建幫」襲擊市民、反修例示威者及記者，富臨捲入事件遭網民提出「罷食」。由於市面上有7間龍門冰室，網民難分真假，最後張俊傑旗下龍門冰室經facebook網頁與富臨「割席」，指年多前富臨透過中間人聯絡，表示想合作以龍門冰室名義開店，惟合作首間分店後，未被知會便自行開新店，與張斷絕來往，令他有感被「過橋抽板」。

本報曾分別向富臨及張俊傑查詢現時雙方關係，張俊傑表示，現時兩間「富臨龍門」均由對方單方面營運，他曾多次嘗試與對方溝通，「但楊主席（富臨主席楊維）對上一年唔聽電話，唔回Whatsapp」，故他早在今年9月13日已以不收分文賣出所持股份，並因此損失60萬元，希望與對方「劃清界線，斷絕關係」。

富臨：委營運總監跟進 未獲回應

富臨則表示，於9月上旬收到通知，張俊傑已把股份轉售至獨立第三方，只補充稱該名新股東會聯絡集團。不過由於相關文件手續仍需要張氏親自處理，已委任集團營運總監林子駒跟進，但未獲回應。11月初再接獲張氏通知，辭任「富臨龍門」職務，但仍未獲對方跟進辦理手續。此外，「富臨龍門」於10月初起亦已收不到張氏供貨。

張俊傑再回應時稱，曾與林子駒洽談股權問題卻未獲回應，並已通知對方將股份轉讓予他人，以及有關貨款原獲承諾處理但至今未有消息，以致新股東辦理手續也不獲接納。

張：新股東辦理手續不獲接納

張俊傑表示，現時兩間「富臨龍門」均由富臨單方面營運，包括營業額、會計帳等均無通知他。他表示，原以為自己將股份轉讓後再沒有任何關聯，幸得相熟會計師提醒其尚未辭任董事，才立刻補回手續。

位於香港仔及屯門的兩間「富臨龍門」近期已圍板及遮蓋店名，富臨官網亦無顯示龍門品牌食肆資料，惟本報查詢富臨龍門品牌去向時，集團未有進一步回覆。

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