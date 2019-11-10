中法關係提升至新台階

​根據6日發布的中法關係行動計劃，此次中法兩國企業簽署了24份合同，包括認證、航空、工業、金融和農業食品等多個領域。外媒報道，此次合作文件涉及總金額超過150億美元。

​馬克龍首位出席進博會西方領袖

自3月份中國國家主席習近平對法國進行國事訪問以來，中法兩國經貿、投資等領域合作一直呈現加速態勢。此次馬克龍的「中國行」意味着中法關係再次升溫。中法關係「始終走在中國同西方主要發達國家關係前列」，兩國合作升溫傳遞出三大信號。

​信號一：中國有意讓法國在中歐關係當中起到引領作用。

​55年前，中法全面建交，法國成為與中國建交的第一個西方大國。自此，中法關係成為世界大國關係中的一對特殊關係，始終走在中國同西方主要發達國家關係前列。

​此次馬克龍是首位出席進博會的西方主要國家領導人。他的到訪不僅意味着中法兩國雙方經貿合作加速發展，還對加深中國歐洲的關係、具有極其重要的意義。這也說明，法國為代表的多數歐洲領導人對中國擴大開放的認可和信心。

​6日中國與法國共同簽署《關於結束中華人民共和國政府與歐洲聯盟地理標誌保護與合作協定談判的聯合聲明》，宣布中歐地理標誌保護與合作協定談判結束。專家表示，在這一特殊場合宣布這個重要的談判成果，充分顯示了法國在中歐關係中的特殊地位。

法國牛肉時隔18年重返中國

信號二：中法兩國經貿等多領域合作走向縱深。

​加強農業全方位合作是此次中法經貿投資合作的一大亮點。今年9月份，法國牛肉時隔18年重返中國人餐桌。法國是歐洲最大農產品提供國之一，而中國是歐洲第二大農產品出口目的地，中法在農業方面的合作潛力巨大。

​新領域的快速擴展外，中法在傳統領域的合作也進入新階段。法國是空客飛機的製造商之一，之前中法合作主要是中國向法國購買飛機，但如今中國也要造自己的大飛機，兩者合作向共同研發等方面延伸。

​核能方面合作也是如此。以前單純是共建核電站，此次提出深化核能全產業鏈合作以及在第三方市場開展新合作等，說明中法在核能領域的合作進一步延伸和拓展。

向世界傳遞務實合作共同聲音

信號三：中法務實合作向世界傳遞共同聲音。

​中法兩國元首密切接觸，頻繁往來，說明兩國之間的共識不斷形成。雙方領導人的表態傳遞出中法攜手堅定維護全球化、維護WTO規則的堅定信號，為正處於保護主義、單邊主義等衝擊之下的世界經濟來說，是一個有力的支持。中法合作進一步深化，也為中歐合作、「一帶一路」倡議等注入新的活力。

​在當前自由貿易和經濟全球化面臨嚴峻挑戰之時，中法雙方以自身緊密合作的行動傳遞出一個信號：即便意識形態和價值觀存在巨大差異，但只要以雙贏態度，攜手合作對，就能迎來光明前景。

[馮其十 神州新形勢]