嘉湖雙屍凶宅 低市價三成易手

上述單位為美湖居5座高層F室，實用441方呎，剛以386萬元售出，實呎8753元，據悉，單位於2016年曾有一男一女在單位內自焚雙雙變焦屍，同類單位現市值約550萬元，現成交價較市價低約三成。據悉，新買家為南亞人士，購入作自住用途。原業主於2010年以175萬元買入，現帳面獲利211萬元或1.2倍。

城中駅3房劈價201萬沽出

另中原地產高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳城中駅7座高層H室三房單位，實用594方呎，今年8月叫價1150萬元沽出，近日終減價至948.8萬元易手，較叫價大減201.2萬元或17.5%，實呎15973元，屬市價成交。原業主於2009年以395萬元購入，持貨10年後帳面獲利約553.8萬元，賺幅約1.4倍。

此外，香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，10月錄71宗二手公屋註冊（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場），較9月的45宗增加約57.8%；涉及註冊金額錄約1.91億元，較9月約1.22億元增加約56.6%；註冊量額同創近4個月新高。