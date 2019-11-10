雲海別墅連售3伙 全選5年成交期

暫時仍以全招標姿態推售的雲海別墅，已獲批滿意紙，自上月底推出後，昨日「開齋」即連沽三幢別墅，為發展商套現超過1.35億元。據成交紀錄冊資料顯示，有關單位為Lily Avenue1號、2號及5號別墅，其中1號別墅實用2181方呎連549方呎花園及672方呎天台，成交價4510.3萬元，實呎20680元，2號別墅實用2161方呎，連549方呎花園及672方呎天台，成交價4512.1萬元，實呎20880元，5號別墅實用2161方呎，連549方呎花園及672方呎天台，成交價4545.5萬元，實呎21034元。

每幢約4500萬 實呎20680元

值得一提的是，三幢別墅之買家，均全部採用1830天（即約5年）特長成交期付款計劃，即買家先付樓價5%臨時訂金，150天再付8%，到第360天、720天、1080天及1440天再各付樓價1%，餘下之83%，則於簽訂臨約後1830天內繳付。而買家提早清付樓價，可獲樓價優惠，最高是在臨時訂金後720日內清付，可獲樓價2%優惠。另期間買家只需付每年樓價2%的許可證費用，即可選擇先住後付。

映日灣昨再售20單位

另方面，億京旗下荃灣映日灣昨日推出最後44個單位發售，消息指出，有不少買家到場希望選購一房單位，而據代理指出，項目昨日售出約20個單位，當中可售的一房及兩房戶全部沽清。而佳明集團（1271）青衣明翹匯昨日再售4伙，其中實用421方呎的1座28樓E室，成交價766.8萬元，實呎18214元，項目迄今累售590伙。

明翹匯再售4伙 累售590伙

此外，中原地產統計2016年後首次推出的114個新盤，涉及66,729個單位，該行研究部高級聯席董事黃良昇指出，2019年首9個月，六大發展商合共減少1,078個貨尾單位，集中於兩房及三房貨尾單位，佔684個，而開放式及一房貨尾單位下跌295個，四房或以上貨尾單位則下跌99個。