印度貿易協議洽談 多失敗告終

與歐盟貿易協議談逾10年無結果

過去印度洽談的貿易協議亦往往失敗告終。該國與歐盟談了10多年的貿易協議最終沒有結果。印度傳媒稱，印度財政部正研究現有貿易協議，是否對其他國家讓利太多。由於工商業競爭力較弱，印度擔心大量中國貨品湧入印度市場，加劇雙方貿易不平衡。根據印度商務部統計，2018年印度與中國雙邊貨物進出口額為902.7億美元，增長6.5%。印度對中國的出口額為165.3億美元，按年增長30.2%，佔印度出口總額的5.1%。印度自中國的進口額為737.4億美元，增長2.3%，佔印度進口總額的14.4%。印度去年對華貿易逆差為572.2億美元，下降3.6%。

中國受惠RCEP相對輕微

根據昆士蘭大學的經濟學院副教授Renuka Mahadevan與印尼財政部的Anda Nugroho進行的研究估計，沒有印度加入的RCEP，仍會為韓國和越南在2030年前帶來相當於GDP逾0.5%的經濟效益。不過對中國的作用相對輕微，約只有0.08％。

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