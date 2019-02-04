美股續新高 港股ADR疲軟

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.22%、0.85%和1.06%。白宮發言人上周五表示，如果中美達成協議，就可能會在貿易協議中取消部分關稅，稱對最終達成貿易協議感到樂觀，副總統彭斯幕僚長Marc Short在訪問中表示對達成第一輪協議非常樂觀，有望在今年底前簽署，可能在12月15日前達成。

75%標普500公司盈利勝預期

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，市場現在認為年底前中美終將達成某種形式的協議，雖然特朗普言論讓市場最初出現波動，但隨後市場很快就回升。除市場對貿易樂觀外，多數企業業績好過預期也推動近期股市屢創新高。路孚特（Refinitiv）數據顯示，446家已公布業績的標普500指數成分股公司，有約75%盈利好過預期，這些預期數字早前是被大幅下調。受惠電影票房強勁，迪士尼上季每股盈利1.07美元，與收入雙雙勝市場預期，迪士尼股價收升3.8%。

港股ADR上周五升多跌少，重磅股中僅友邦（1299）有升幅，匯控（0005）ADR跌穿60元，折合收報59.86元，跌0.31%（表）。即月恒生指數夜期收報27,602點，跌78點，低水49點，成交15,304張。