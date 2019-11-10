豬價帶動 通脹3.8%逾7年高

【明報專訊】中國10月份CPI按年上升3.8%，高過市場預期的3.4%，升幅比9月時增0.8個百分點，創2012年1月以來的新高。不過實際通脹並不如表面數據般強勁，繼續受非洲豬瘟影響，10月份豬肉價格上升1倍，單是此項已推高CPI按年上升2.43個百分點。整個食品煙酒類價格按年11.4%，推動CPI按年上升3.37個百分點。實際上，扣除食品和能源項目的核心CPI按年增長1.5%，與9月持平，皆為2016年4月以來新低。
核心CPI與9月持平
其他類別方面，非食品價格按年上升0.9%，推升CPI上升0.7個百分點。其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格，按年分別上升5.5%、2.1%和1.9%，衣著、生活用品及服務、居住價格分別上升1.2%、0.6%和0.5%；交通和通訊服務價格下降3.5%。
海通：豬價明年下半年回落
海通證券預期，雖然11月起豬價升幅放緩，但是估算11月豬肉價按年會進一步升至120%至130%，考慮到去年基數較低，預計11月CPI按年進一步上升至4.7%。目前豬價上升源於供需失衡，考慮繁殖和生長時間，預期至明年第二季仍有上升壓力，明年下半年開始回落。
該行表示，去年第四季國際油價大跌，PPI或在今年底因低基數回升，並帶動非食品CPI輕微反彈，預期今年底的CPI按年仍會上升，加上明年新春與今年不同，明年1月CPI或升至高位。