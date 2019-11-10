豬價帶動 通脹3.8%逾7年高

核心CPI與9月持平

其他類別方面，非食品價格按年上升0.9%，推升CPI上升0.7個百分點。其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格，按年分別上升5.5%、2.1%和1.9%，衣著、生活用品及服務、居住價格分別上升1.2%、0.6%和0.5%；交通和通訊服務價格下降3.5%。

海通：豬價明年下半年回落

海通證券預期，雖然11月起豬價升幅放緩，但是估算11月豬肉價按年會進一步升至120%至130%，考慮到去年基數較低，預計11月CPI按年進一步上升至4.7%。目前豬價上升源於供需失衡，考慮繁殖和生長時間，預期至明年第二季仍有上升壓力，明年下半年開始回落。

該行表示，去年第四季國際油價大跌，PPI或在今年底因低基數回升，並帶動非食品CPI輕微反彈，預期今年底的CPI按年仍會上升，加上明年新春與今年不同，明年1月CPI或升至高位。