內地10月PPI急跌1.6% 3年最差 核心通脹1.5% 中央寬鬆空間大

明報記者 歐陽偉昉

興業證券報告指出，PPI按月下降的行業集中在外需依賴程度較高的下游行業，如通用設備、化學製造、橡膠和塑料製品等，上升的包括油氣開採、石油加工等上游行業，反映中美貿易摩擦加劇，全球製造業低迷等拖累製成品需求，進而導致價格下降。此外，PPI收縮亦因為去年價格變動的翹尾影響，帶動指數下降1.2個百分點。

固定投資消費等數據料較差

信銀國際首席經濟師廖群認為，PPI下跌除了因為國際商品原材料價格，例如能源和大宗商品價格下跌外，亦反映10月份的工業疲弱。核心通脹也顯示需求較弱，以增長6%的經濟體，通脹有2%才是較健康，他預期本周公布的數據不太樂觀，固定投資和零售數據或會比上月為差。

不過廖群指出，政府在第四季加強經濟寬鬆的力度，例如本月調降MLF利率0.05厘，未來兩個月或推出其他措施，如加快地方政府發行進行基建投資，中美達成部分協議有助再改善出口數據和市場氣氛，預計第四季經濟增長，或會與第三季的6%相若。

PPI收縮影響企業盈利

星展香港高級經濟師周洪禮認為，核心CPI和PPI反映本地經濟增長欠缺動力，與10月中國進口額下跌6.4%顯示的情况相同。此外，PPI收縮會影響企業盈利，同時增加企業實際借貸成本。

若企業盈利能力削弱，將減少聘用工人和投資的能力。

彭博：人行料進一步減息

彭博經濟學家曲天石認為，核心CPI疲弱和PPI下降，反映經濟可能更廣泛和持久地放緩，預期人行會保持寬鬆，將進一步減息。至於PPI往後走勢，興業證券認為翹尾影響已在10月見底，展望中美貿易戰緩解，外部需求逐步回升，有助帶動外需依賴度較高行業價格上升，PPI未來有望回升。