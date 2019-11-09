Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年11月9日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
社運打擊 港迪士尼本季收入料跌6億 酒店業：10月房租挫三成 12月難樂觀
太古廣場首3季零售額跌11.8%
中國10月外貿回暖 對美出口仍跌
瑞聲季績遜預期 股價倒跌
中銀稅貸息率最低1.98厘
恒指研納W股 或降金融股比重 B股將納入綜指 北水或可買
MSCI如期擴容 新增204隻A股
港股6連升斷纜 恒指跌196點
阿里傳下周上市聆訊 富士康創投擬減持
6新股掛牌 益美升46%最勁
遭冒充詐騙 美團股價跌4%
博華太平洋塞班島助查 股價挫逾18％
Gap銷售差 CEO即時離任 股價昨早段挫6％
特朗普反對取消所有關稅 美股早段回落
季績勝預期 迪士尼早段漲4％
嘉峯匯突擊上樓書 擬下周開價 明翹匯一周售586伙 佔單位總數八成
CCL三大指數結束兩個半月跌勢
啟德跑道區住宅地僅收4標書
恒地申強拍大角嘴62年舊樓
教大反對會德豐桐梓住宅發展
愉翠苑三房 未補價748萬沽
陸振球：港人內地置業鬆綁 有人歡喜有人愁
周末睇樓好去處
巴芬道９號享獅子山景 全複式大宅
位處34校網 本地國際名校林立
前中電總部重建豪宅項目快登場
下一篇
上一篇
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
上 / 下一篇新聞
社運打擊 港迪士尼本季收入料跌6億 酒店業：10月房租挫三成 12月難樂觀
太古廣場首3季零售額跌11.8%
中國10月外貿回暖 對美出口仍跌
瑞聲季績遜預期 股價倒跌
中銀稅貸息率最低1.98厘
恒指研納W股 或降金融股比重 B股將納入綜指 北水或可買
MSCI如期擴容 新增204隻A股
港股6連升斷纜 恒指跌196點
阿里傳下周上市聆訊 富士康創投擬減持
6新股掛牌 益美升46%最勁
遭冒充詐騙 美團股價跌4%
博華太平洋塞班島助查 股價挫逾18％
Gap銷售差 CEO即時離任 股價昨早段挫6％
特朗普反對取消所有關稅 美股早段回落
季績勝預期 迪士尼早段漲4％
嘉峯匯突擊上樓書 擬下周開價 明翹匯一周售586伙 佔單位總數八成
CCL三大指數結束兩個半月跌勢
啟德跑道區住宅地僅收4標書
恒地申強拍大角嘴62年舊樓
教大反對會德豐桐梓住宅發展
愉翠苑三房 未補價748萬沽
陸振球：港人內地置業鬆綁 有人歡喜有人愁
周末睇樓好去處
巴芬道９號享獅子山景 全複式大宅
位處34校網 本地國際名校林立
前中電總部重建豪宅項目快登場
社運打擊 港迪士尼本季收入料跌6億 酒店業：10月房租挫三成 12月難樂觀
太古廣場首3季零售額跌11.8%
中國10月外貿回暖 對美出口仍跌
瑞聲季績遜預期 股價倒跌
中銀稅貸息率最低1.98厘
恒指研納W股 或降金融股比重 B股將納入綜指 北水或可買
MSCI如期擴容 新增204隻A股
港股6連升斷纜 恒指跌196點
阿里傳下周上市聆訊 富士康創投擬減持
6新股掛牌 益美升46%最勁
遭冒充詐騙 美團股價跌4%
博華太平洋塞班島助查 股價挫逾18％
Gap銷售差 CEO即時離任 股價昨早段挫6％
特朗普反對取消所有關稅 美股早段回落
季績勝預期 迪士尼早段漲4％
嘉峯匯突擊上樓書 擬下周開價 明翹匯一周售586伙 佔單位總數八成
CCL三大指數結束兩個半月跌勢
啟德跑道區住宅地僅收4標書
恒地申強拍大角嘴62年舊樓
教大反對會德豐桐梓住宅發展
愉翠苑三房 未補價748萬沽
陸振球：港人內地置業鬆綁 有人歡喜有人愁
巴芬道９號享獅子山景 全複式大宅
位處34校網 本地國際名校林立
前中電總部重建豪宅項目快登場
prev
next