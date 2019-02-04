愉翠苑三房 未補價748萬沽

葉指出，上述原業主2007年以170萬元(未補地價)購入單位，帳面賺578萬元或3.4倍。

維景灣畔三房1578萬易手

將軍澳維景灣畔亦有3房戶以1578萬元高價成交；香港置業助理分區董事劉浩勤表示，維景灣畔16座中層D室，實用795方呎，新近以1578萬元易手，實呎19849元，撇除內部轉讓的成交，是次成交價為屋苑成交價次高；原業主2012年以818萬元購入，帳面賺760萬元或93%。

太古城本月暫錄8成交

另港島龍頭屋苑太古城本月暫錄約8宗成交，平均實呎18275元。中原資深區域營業董事趙鴻運指出，屋苑怡山閣中層H室，屬實用593方呎2房間隔，原業主去年底叫價1200萬元放盤，期後減價200萬元或17%，以1000萬元成交、實呎16863元。換言之，在放寬按保新措施下，買家最高可承做八成按揭；原業主早於1992年以233萬元購入單位，帳面賺767萬元或3.3倍。