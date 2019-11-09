教大反對會德豐桐梓住宅發展

城規會資料顯示，該項目暫收155份意見書，當中約115份、即約74%反對發展方案。香港教育大學發新聞稿指，已向城規會提交意見書反對有關申請，並指發展項目的高度、密度破壞景觀，與周邊環境不協調。教大發言人指，項目除徹底改變綠化帶的性質和土地用途，更憂慮這種「先破壞，後建設」的做法，會對其他發展商發出錯誤信息。

指破壞景觀 與周邊環境不協調

發言人續說，教大過去十年一直關注洞梓綠化地的不當使用，並曾多次去信投訴反映。

另教大職員及學生指，改劃逾1600伙預計新增6000人口，屆時將令汀角路和洞梓路交通更擠塞；而大埔船灣村公所亦有聯署16人遞交反對意見，該聯署指出該一帶改劃住宅，將影響洞梓路交通，影響消防車和救護車的出入。

不過，有近三成意見支持會德豐的發展方案，因作住宅發展將帶來園境綠化，有助提升區內環境；而興建逾1600伙亦帶來置業機會。

支持意見指發展有助提升環境

上述項目佔地逾87.09萬方呎，會德豐申請由「綠化地帶」改為「綜合發展區（2）」及「綜合發展區（3）」，其中位於西南方的地盤A，私宅發展總樓面78.56萬方呎，擬建17幢不多於13層高住宅及10幢3層高洋房，提供約1602伙；另設1幢會所。位於東北方的地盤B，則用作發展資助房屋，擬建4幢不多於13層高的住宅大廈，提供600伙，總樓面面積約33.48萬方呎；另設1幢商業設施。

整個項目總發展樓面114.12萬方呎，提供1602伙住宅單位，對比2017年的方案涉1700伙，新申請單位減少98伙；資助房屋方面，則由原先的1005伙減少至600伙。