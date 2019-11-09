啟德跑道區住宅地僅收4標書

上述第4A區2號，位處啟德跑道區臨海位置，佔地約19.7萬方呎，可建樓面約120.5萬方呎，為啟德跑道區內可建樓面最大的住宅地盤，惟社福設施佔約發展項目樓面的一成。

長實 新地獨資 內房未參與

地政總署昨公布，項目共收到四份標書，有份入標之發展商，除兩大龍頭發展商長實（1113）、新地（0016）同樣以獨資形式入標外，信置（0083）則聯同鷹君(0041)、華置（0127）合組財團入標；而中海外（0688）則與恒地（0012）、九倉（0004）及嘉華（0173）合資競投。

資料顯示，啟德跑道區對上一幅接獲標書數量最少的住宅地皮，為今年7月截標的第4A區1號住宅地，而上述地皮最終由嘉華、會德豐（0020）及中海外合組的財團，以近127.4億元投得，每方呎樓面地價約1.18萬元。

須建公共設施 料出價審慎

美聯測量師行董事林子彬指出，項目條件優越，發展規模巨大，兼擁開揚維港景，惟發展條款限制多，當局規定約一成樓面作興建公共設施，包括長者宿舍等，由於投資額龐大，投資風險較高，預料發展商入標出價會反映有關風險，估計項目每方呎樓面地價1.5萬元，地皮估值逾180億元。

萊坊執行董事林浩文認為，入標財團以實力雄厚的大型發展商為主，相信流標機會不大，但發展商出價會較保守，估計樓面地價每呎約1.55萬至1.65萬元，地皮估值約187億至198億元。

大坑道地皮推出 下月13日截標

另地政總署公布，推出港島大坑道135號住宅地於本月15日至下月13日進行招標，項目佔地42948方呎，最高可建樓面12.88萬方呎。市場估計，項目每方呎樓面地價約1.5萬至1.8萬元，總作價約19.3億至23.19億元。