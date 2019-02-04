CCL三大指數結束兩個半月跌勢

【明報專訊】10月出台的《施政報告》，公布將首置人士承做九成按保的樓價上限調高至800萬元，樓市氣氛轉活。反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報179.40點，按周升0.22%；同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass、CCL(中小型單位)亦錄按周回升，而本次公布的指數，正反映《施政報告》出台的當周市况。