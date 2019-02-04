嘉峯匯突擊上樓書 擬下周開價 明翹匯一周售586伙 佔單位總數八成

明報記者 張允亭

新盤市場再次聚焦啟德，嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，集團旗下剛獲批預售的啟德嘉峯匯，最快下周向傳媒開放示範單位， 以及公布首張價單，定價將參照同區新盤，為繼尚‧珒溋之後，今年登場的第二個啟德全新盤。

提供1006伙 嘉華短期開放示位

嘉峯匯提供1006個單位，樓花期長約兩年，標準戶實用面積287至778方呎，涵蓋開放式至3房間隔，主打2房；特色戶實用面積1027至1888方呎。至於屬啟德區內首設的洋房，實用面積3215至3268方呎，其中3268方呎的3號、5號洋房，預料為啟德區內面積最大私人住宅，4幢洋房均內設私家升降機。另外項目提供117個住客車位。

事實上，啟德同區新盤不乏高價成交，其中內房保利香港（0119）旗下已屆現樓的龍譽，最新透過招標沽出1個4房戶；單位為2B座33樓A室，實用面積1010方呎，屬4房1套連多用途房間隔，外望九龍灣和港島一帶海景，成交價3817.8萬元，實呎3.78萬元，創同類單位新高成交價紀錄。據估計，龍譽目前尚餘近110伙餘貨待售。

龍譽海景4房呎價撲3.8萬

至於內房龍湖（0960）與合景泰富（1813）發展的啟德尚‧珒溋，9月開售至今累沽逾200伙，個別單位最高呎價近3.5萬元。

另一方面，佳明旗下青衣明翹匯，昨日進行次輪銷售推出292個單位，整批單位折實平均1.66萬元，直至昨晚沽出約203個單位，佔可售單位近七成，連同上周五進行首輪銷售沽出的375伙（發價單形式），以及透過招標售出的8個3房大單位，明翹匯推出一周累售約586伙，佔項目單位總數776伙的76%。

佳明營業及市務總監顏景鳳表示，明翹匯昨日的頭籌買家，斥資近1400萬元連購兩個兩房單位。

山水盈三日累收110票

此外，路勁基建（1098）旗下元朗凹頭新盤山水盈，日前公布以折實平均實呎10973元，推出首批67個單位後，過去三日累收約110張入票，僅輕微超額認購。