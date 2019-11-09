季績勝預期 迪士尼早段漲4％

迪士尼將推出的串流媒體服務，讓訂戶以7美元月費，收看迪士尼的受歡迎影片，包括漫威（Marvel）系列、Pixar動畫及《星戰》等。與此同時，蘋果、AT＆T的WarnerMedia及Comcast也推出新的串流媒體服務，與Netflix及亞馬遜競爭，令流媒體領域的競爭愈趨激烈，導致節目的版權費及製作費飛漲。迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）將公司的未來押注於串流媒體的發展，投資數以十億美元來增強影片陣容和串流技術，例如《星戰》劇集《The Mandalorian》的製作成本達到1億美元。

串流業務增製作費 利潤跌半

迪士尼亦逐步停止向Netflix出售影片版權，只供Disney+獨家播放。投資者對迪士尼的發展計劃表示讚賞，其股價今年增長兩成。摩根士丹利預計，到明年Disney+的訂戶數量將達到1500萬，到2024年將超過7500萬。不過加推串流媒體服務的成本昂貴，迪士尼本上季總成本按年增長五成至168億美元。迪士尼的直接面向消費者業務部門上季營運虧損7.4億美元，收入為34億美元。

不過上季迪士尼的電影業務持續強勁，《獅子王》（The Lion King）票房超過16億美元。《反鬥奇兵4》（Toy Story 4）也大收旺場。影業上季收入按年增52%至33億美元。包括ESPN和ABC等電視頻道在內的媒體網絡也表現出色，上季銷售額按年增長22％至65億美元。

（綜合報道）

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