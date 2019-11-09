特朗普反對取消所有關稅 美股早段回落

另外，穆迪將印度主權信用評級展望，由「穩定」下調至「負面」，恐印度政府無法刺激經濟增長。

穆迪降印度主權信用評級展望

穆迪稱，印度的債務負擔日益沉重，政府難以縮小預算赤字。該評級機構確認，印度的外國發行人評級為Baa2，即投資級別中的第二低水平。國際貨幣基金組織（IMF）昨警告，全球政府及私人債務合計達188萬億美元，創歷史新高，相當於全球GDP約2.3倍，對金融穩定構成風險。目前有三分之二債務來自私營部門，是二戰以來最高。公共債務也達到1980年代以來最高水平。

日本考慮發行50年期國債

日本首相安倍晉三昨日下達指示，要求相關閣員制定經濟刺激措施，應對颱風等自然災害、災後重建、全球經濟放緩、日本消費稅上調及明年東京奧運後可能出現的經濟放緩等風險，是其政府2016年以來首次制定經濟刺激方案。政府官員稱，將利用超低利率借貸，為公共投資籌集資金。財相麻生太郎昨表示，未來或許會考慮發行50年期國債。此外，馬來西亞央行昨出乎意料，將法定存款準備金率降至3%，降幅為0.5個百分點，下周六（16日）起生效。

（綜合報道）

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