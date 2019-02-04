Gap銷售差 CEO即時離任 股價昨早段挫6％

人力資源顧問公司Challenger, Gray and Christmas的數據顯示，近期美國CEO撤換加快，單是10月美國企業已有172名行政總裁離職，創歷來紀錄。今年迄今美國企業共1332名CEO離職，數字是歷年之最。今次突然離任的Gap行政總裁佩克，加入Gap近15年，自2015年起成為行政總裁。他任內被指重視商業數據多於設計，取消了公司品牌的創意總監職位，由營運總監控制產品設計。他又關閉了數百家門店，縮短了生產周期，加強配合消費者的需求。

美今年CEO離職 歷年最多

不過在他掌舵Gap的4年來，集團利潤下降20％以上，而這段時間的銷售額幾乎沒有變化。截至今年2月底的財年，集團利潤為10億美元，低於2015年的12.6億美元。同期銷售額增長不到1％，只有165.8億美元。

佩克今年2月宣布，將把業務相對穩健的廉價品牌Old Navy從Gap集團分拆，在2020年獨立上市。Gap集團的改革，某程度反映其在美國消費市場的重要性漸退，不少消費者轉向H＆M和Zara等快時尚品牌。Gap發言人證實，分拆工作正按計劃進行。Gap集團仍將會保留Gap、Banana Republic和Athleta品牌，而Old Navy目前的銷量已超過Gap品牌。

不過Gap集團最新警告，旗下各品牌的銷售都在下降。在截至11月2日的第三財季，Gap品牌的全球可比銷售額下跌7％，Banana Republic跌3％，而Old Navy也跌4％。Gap集團財務總監Teri List-Stoll將困境歸因於市場狀况和公司失誤，稱公司各品牌面臨產品和營運的挑戰。商場門店的客流下降，消費者轉到網上購物，也影響到Gap集團的銷售。

股價今年迄今跌近三成

Gap品牌在1969年推出，主打休閒服裝，1983年又收購了Banana Republic，出售上班族的衣服，並在1994年推出Old Navy品牌。零售業老行專德雷克斯勒（Mickey Drexler）曾在1990年代助Gap崛起，但由於銷售下滑及與費希爾家族衝突，在2002年卸任行政總裁。該集團之後換了幾名CEO也無法重振聲勢。Gap股價今年迄今跌近三成。

Sears預告再關96門店

此外，去年申請破產保護的美國零售集團Sears Holdings表示，將在明年2月前再關閉96家Sears百貨或Kmart門店，未來僅營運餘下182家Sears或Kmart。僅在5年前，該集團仍有近2000家門店，是美國的零售業巨擘。

（綜合報道）

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