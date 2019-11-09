阿里傳下周上市聆訊 富士康創投擬減持

外界料集資逾780億

阿里巴巴的現有股東則擬沽貨套現，彭博社昨日根據提交予美國證券交易委員會的文件指出，富士康創投計劃在未來90日內出售手上所持有約1070萬股阿里股份，預計出售股份總額達2.36億美元（約18.47億港元），富士康創投上一次出售阿里股份是在今年3月，當時出售近220萬股，每股作價181.1美元，總額達3.984億美元。

另外，阿里於昨日宣布斥資233億元人民幣增持內地智慧物流網絡平台「菜鳥網絡」，持股比例由約51%增至約63%。集團表示，透過參與菜鳥最新一輪融資及認購新股，以及向一名菜鳥現有股東購買部分股份的形式增持。菜鳥其他現有股東亦參與其最新一輪融資。

阿里斥233億人幣增持菜鳥

阿里董事局主席兼首席執行官張勇認為，物流是阿里商業操作系統的核心要素，也是集團能夠為客戶提供高效推進新零售戰略的保障，無論是在中國還是在全球市場，菜鳥發揮數智技術的優勢，為商家和消費者帶來更好的服務和體驗，會繼續支持菜鳥持續發展，為整個阿里數字經濟體創造更大的化學反應。