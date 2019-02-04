港股6連升斷纜 恒指跌196點

【明報專訊】MSCI將如期完成第三階段提升A股在MSCI新興市場指數佔比，不過外電指美國取消中國貨品關稅遇內部反對，昨A股高開低收，午後失守昨日收市價，上證指數報2964點，跌0.49%，深成指數報9895點，跌0.22%，創業板報1711點，跌0.25%，兩市成交4494億元人民幣。港股在連升6日後斷纜，開市後恒指跌幅擴大，收市跌196點或0.7%，報27,651點，國指跌0.49%，報10,882點，成交796億元。市場擔心周末香港示威升溫，多隻本地地產股下跌，恒地（0012）跌2.59%，為表現最差藍籌，新世界（0017）跌1.88%。吉利（0175）升1.83%，為表現最佳藍籌 。恒指夜期昨晚11時報27,612點，低水39點。
黃耀宗：可見28500點
利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗認為，近日升幅急促，加上人民幣回軟，因此昨日有所回吐。不港股過整體格局仍然良好，若中美貿易局勢繼續緩和，預計恒指可升至6月底約28,500點水平。近日人民幣匯價走強，昨日兌美元的中間價報6.9945，較上交易日上調63點子，是8月初以來首次中間價在7水平以上。昨日在岸人民幣匯價微跌97點子，至昨晚報6.988。