港股6連升斷纜 恒指跌196點

黃耀宗：可見28500點

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗認為，近日升幅急促，加上人民幣回軟，因此昨日有所回吐。不港股過整體格局仍然良好，若中美貿易局勢繼續緩和，預計恒指可升至6月底約28,500點水平。近日人民幣匯價走強，昨日兌美元的中間價報6.9945，較上交易日上調63點子，是8月初以來首次中間價在7水平以上。昨日在岸人民幣匯價微跌97點子，至昨晚報6.988。