MSCI如期擴容 新增204隻A股

摩通：70億美元資金將流入

是次新增納入204隻A股至MSCI新興市場指數，其中189隻為中型股，另外現有的268隻成分股的納入因子亦增至20%，調整完成後，A股佔MSCI新興市場指數比重，由8月季檢時的2.46%增至4.1%，佔MSCI中國指數比重由7.79%增至12.1%。摩根士丹利報告表示，189隻新納入的中型股，最多是科技行業，其次工業、醫療、材料和必需消費品。摩根大通亞太區指數研究分析師張賀則預計，將有70億美元被動式資金流入，相對5月和8月上兩個步驟分別流入40億和33億美元被動式資金，今次是年內A股市場最大規模的被動式資金流入。由於追蹤MSCI指數的主動資金，規模通常是被動資金的5倍，該行預計A股短期內將迎來總計420億美元的增量資金。

雅高納中國指數 昨急飈40%

除此以外，MSCI香港指數今次調整未有新添成分股，九倉（0004）、希慎（0014）、香格里拉（0014）和美高梅中國（2282）被剔除，美高梅昨跌3.31%。曾被股評人David Webb點名指應予迴避的雅高控股（3313）獲納入MSCI中國指數昨急飈40%，以9.1元的接近歷史高位收市。