恒指研納W股 或降金融股比重 B股將納入綜指 北水或可買

明報記者 馬迪帆

恒指公司行政總裁關永盛表示，選擇明年進行有關諮詢，是因為相信「時機合適」，與大市表現無關。被問及是否會同時研納入國指事宜，他表示，接下來1個月內會草擬具體議題，凡市場人士有興趣，都將作考慮。他續指出，此次諮詢面向基金、衍生產品等主要持份者，但普通投資者若提交回應文件，公司亦會研究。

小米美團上市以來股價表現迥異

小米、美團自上市以來表現迥異，前者較招股價累跌近五成，昨日報8.84元。後者則累升近四成，昨報94.6元。以規模而言，美團昨日的市值高達5491億元，小米市值則為2125.6億元，均可媲美現有恒指成分股，按市值相當於現時恒指排名第8名及第24名。

在昨日季檢前，美團原屬「染藍」大熱，然而，現時有三大種類的股票尚未可納入恒指，包括同股不同權股票、外國公司及合訂證券例如香港電訊（6823）等。

金融業佔比近50%最高

恒指公司亦公布，會研究金融業佔恒指權重，但未有回應是否計劃降低其佔比。恒指股份行業現時分為四大類，其中以金融業佔權重最多，接近50%（見圖）。其中友邦保險（1299）及匯豐控股（0005）均達到單一股份權重上限，佔恒指權重高達10%。工商業雖然有騰訊（0700）及中移動（0941）兩隻大型股，但多數股份佔權重僅不到1%。關永盛表示，過往有市場人士對此提出意見，認為金融業確實佔比重大，但最終是否會處理尚無定論。

中生製藥華潤燃氣加入國指

另外，恒指公司昨日亦透露，對於未有盈利的生物科技股（B股）是否符合資格納入恒生綜合指數，恒指公司計劃為此訂立「合適條件及準則」，符合要求的公司將獲得加入，相關條件及準則將於確定後對外公布。一旦納入恒生綜合指數，將有機會讓港股通投資者買賣，但實際仍要內地監管機構放行。

季檢方面，恒指成分股仍將維持原狀，國指將加入中生製藥（1177）及華潤燃氣（1193），剔除中國中鐵（0390）及中國建材（3323）（見表）。恒生綜合大中型股指數則按快速納入機制，加入今年7月上市的半新股中梁控股（2772）。上述變動均將由12月9日起生效。