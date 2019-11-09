瑞聲季績遜預期 股價倒跌

SLS產品佔安卓出貨量60%

期內，集團收入按年升3%至50.12億元，高於市場預計的48.6億元；績差的主因在於毛利率，期內毛利按年跌18%至14.83億元，毛利率按年跌7.5個百分點至29.6%，低於市場預估31.5%。集團投資者關係主管郭美姍承認，各個業務毛利率仍有上升空間，當中聲學方面，季內超線結構（SLS）產品佔公司安卓出貨量比例升為60%，對比上一季為50%，今年底滲透率有望達65%，預計今季SLS產品出貨量及平均單價將保持上升，帶動聲學分部毛利率改善。

5G時代料利微機電系統毛利

郭美姍又稱，步入5G時代，將刺激產品升級，亦有助改善電磁傳動以及微機電系統毛利表現。今年第三季光學收入升八成至3.13億元，惟公司未有披露業務毛利率，記者會上管理層對光學毛利率三緘其口，董事總經理莫祖權表示今年底塑料鏡片出貨量有望增至每月6000萬，明年有望達1億，只要產品單價達4至4.5元，相信毛利率可超過40%，他又透露，明年將會量產晶圓級玻璃（WLG）產品。

高盛維持瑞聲的「中性」評級及40元的目標價，該行指出，瑞聲的聲學和觸控產品出貨量超出預期，但市場競爭亦較預期激烈，而手機鏡頭訂單增速高過預期。