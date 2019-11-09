中國10月外貿回暖 對美出口仍跌

出口東盟急增 反映廠商轉移生產線

從主要出口地區的表現來看，10月對美出口仍跌13.8%，但較9月跌21.9%有所收窄，對港出口跌12.9%，與上月接近；出口東盟進一步上升至19.2%，出口歐盟亦增6.2%，顯示廠商將生產線轉移東盟以回避關稅對中國出口格局的改變已浮現。而累計首10個月，出口按年增4.9%，進口下降0.4%；貿易順差3402.9億美元，擴大34.9%。當中出口美國累跌6.8%，對美貿易順差2477.44億美元，按年減少4.1%，減幅比首9個月擴大。

比起8月及9月，10月中國出口回暖，高盛認為，9月下旬美國豁免一部分商品徵收關稅是因素之一，雖然影響不算很大，但中美貿易衝突改善，或多或少對外需帶來正面剌激。高盛預計，中美貿易談判沒有負面消息之下，未來數月中國出口可望繼續有所增加。

除了豁免部分商品關稅，國家主席習近平與美國總統特朗普在日本會面，暫緩上調關稅稅率，加上臨近聖誕節，市場需求增加，一定程度刺激出口需求，尤其是3000億美元貨值餘下部分仍會在12月15日起開徵關稅，不排除廠商趁早付運。

專家：內需疲弱 穩經濟靠基建

中海晟融首席經濟學家張一亦指出，考慮到未來兩個月的低基數，出口可望出現小幅增長，中美貿易的階段緩和，亦有助於中美兩國貿易逐步擺脫雙位數負增長的趨勢，但考慮到全球經濟放緩，中美談判只是初見進展，外需的回暖程度始終有限。

另一方面，進口跌幅雖然收窄，但仍然負增長，意味穩增長政策之下，內需的疲弱只是沒有繼續惡化，但要回升仍欠動力，短期要看年底基建投資的加速情况能否推動經濟短期企穩。長期來看，如果沒有更加有效的刺激措施，經濟將在明年面臨進一步下行壓力。