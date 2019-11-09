太古廣場首3季零售額跌11.8%

寫字樓租金按年升18%

太古地產解釋太古廣場商場內的百貨公司5月底開始進行裝修及改建，上述數據未有作出相應調整。

寫字樓物業方面，太古廣場首9個月的租金調整幅度按年增加18%，太古坊的首9個月租金調整幅度按年增加13%，港島東中心及太古坊一座首9個月租金調整幅度按年增加11%。

內地方面，零售物業的零售銷售額全線增長，當中上海興業太古匯首9個月的零售銷售額增加72.4%，成都遠洋太古里首9個月的零售銷售額增加21.4%，頤堤港首9個月的零售銷售額增加24.9%，廣州太古匯首9個月的零售銷售額增加17.2%，三里屯太古里首9個的零售銷售額增加8.7%。

卡地亞母企港銷售跌雙位數

至於擁有卡地亞（Cartier）及Van Cleef & Arpels（VCA）等奢侈品牌的歷峯（Richemont）亦公布遜色於市場預期的半年盈利。集團指出，因示威期間需要關店，導致本港銷售以雙位數下跌。而據集團首席財務官Burkhart Grund指，本港銷售佔總銷售由以往的11%，跌至8%。