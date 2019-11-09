社運打擊 港迪士尼本季收入料跌6億 酒店業：10月房租挫三成 12月難樂觀

明報記者 蕭嘉聰

Christine McCarthy表示，入場人數及酒店入住率均受香港社會事件影響，香港迪士尼第四季經營收入下跌5500萬美元。根據第四季的趨勢及首季至今的情况，預期首季的經營收入將下跌8000萬美元（約6.24億港元），如果情况持續，香港迪士尼的全年度經營收入將下跌2.75億美元（約21.45億港元）。

倘持續全年 收入跌逾21億元

香港迪士尼樂園由香港政府及迪士尼合資成立，於2018財年底，香港政府持主題樂園股權約53%，餘下的47%股權由迪士尼持有。根據香港迪士尼公布的財政數據，樂園於2018財年（2017年10月至2018年9月底）收入為60億元，一共有670萬入場人次，假設平均每季收入約15億元，意味樂園今年首季收入將減少四成。值得注意的是，首季包括行業旺季聖誕節，現時香港迪士尼共有3間酒店，根據其官方網頁，平安夜的房價依然「企硬」，索價至少3000元以上，現時仍可透過提早7日預訂的85折優惠訂購房間，平日房價就由1400元至2057元不等。

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷坦言，現時入境團數字已經「跌到冇得再跌」，沒有旅客來港消費，社會活動一日未出現停止的迹象，相信會持續下跌，就算是12月亦會比較失望，海外客來港團當中只得菲律賓有所增長。他又指出，過去許多家長會帶同小朋友到香港迪士尼、海洋公園等主題公圍玩耍，現時沒有人來港旅遊，更不會有人瀏覽景點，慨嘆「睇唔到前景」。

聖誕預訂率僅兩成 酒店或減價

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，10月仍有一些展覽令該月入住率按年下跌約28個百分點至逾60%，不過房價按年仍下跌33%左右。根據目前情况，11月入住率及房價跟10月一樣差，留意到由於香港旅遊所需費用減少，菲律賓、印尼來港的旅行團有所增加，但12月整體氣氛仍悲觀，去年同期聖誕節的酒店預訂率已達五至六成，但現時只得約二至三成，相信難返回過去旺季的水平，更有機會進一步減價吸客。