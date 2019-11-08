青衣一周14宗成交 較上月同期升近4倍

青盛苑2房逼600萬破頂

利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添，青盛苑中層21室，實用面積490方呎，2房間隔，新近以585萬元已補地價易手，實呎11,939元，成交價創屋苑新高。

資料顯示，屋苑對上紀錄為高層5室，實用面積490方呎，曾於今年5月以580萬元易手，而是次成交將最高紀錄再推高5萬元。原業主於2015年以379萬元（已補地價）購入，持貨4年，帳面獲利206萬元或54%。

藍澄灣2房653萬 3個月新高

同時，區內屋苑造價亦有回升迹象。青衣藍澄灣新近有2房戶以653萬元沽出，創屋苑2房戶近3個月新高。中原市務經理葉健聰表示，藍澄灣本月暫錄4宗成交，有2房戶造價自數月前回落至介乎590萬至600萬元後，新近錄得1宗高價成交。單位為6座高層F室，實用面積488方呎，2房間隔，以653萬元易手，實呎13,381元；原業主2004年5月190萬元購入，持貨15年，帳面獲利463萬元或2.4倍。

另跑馬地壹鑾則新近錄得屋苑近半年來首宗二手成交。利嘉閣市務經理游焯偉表示，壹鑾中層C室，實用面積355方呎，屬1房間隔。原業主最初叫價950萬元連租約放售，經買賣雙方議價後，累減65萬元或6.8%，新近以885萬元獲新買家承接，實呎24,930元。原業主2015年6月870.4萬元一手購入，持貨4年，雖然帳面獲利14.6萬元或2%，惟連同稅款及代理佣金等使費計，料實際蝕約36萬元或4%離場。