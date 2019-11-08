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晟林劈價後下周一重推30伙

【明報專訊】早於今年7月底，因市況轉變而臨時煞停賣樓的內房福晟國際（0627）何文田喇沙利道晟林，昨日上載最新銷售安排，將於本月11日（下周一）重新推售30伙。項目今年7月以首批折實平均呎價31,271元推出，為今年開售呎價最高的九龍新盤；發展商於本月初突擊修改價單，以增加折扣，變相減價13.75%重推。該批涉30伙的單位實用面積260至419方呎，定價介乎798.9萬至1746.6萬元，扣除現時最高折扣21%後，折實價631.1萬至1379.8萬元。

一手空置稅快立法，有發展商加快出售現樓餘貨。恒地 ( 0012 )旗下西環翰林峰，亦於下周一重售2伙撻大訂單位。其中，曾於去年4月以980.4萬元售出、惟遭買家於上月底撻大訂的2座10樓F室，實用366方呎，屬1房單位，新定價下調0.9%至1023萬元；另1座36樓B室，實用面積334方呎，屬1房間隔，則曾於去年9月以約1101.6萬元沽出，但於今年4月被撻大訂。同系的香港仔田灣南津·迎岸，則於同日推售6伙，包括3伙1房戶及3伙開放式戶。

「龍牀盤」菁雋昨再沽12伙

綜合市場資訊，昨日一手新盤共沽出23伙，當中逾半、即12宗為屯門「龍牀盤」菁雋所錄得。項目昨日發售12個單位，當中包括早前連環錄得撻大訂的9個開放式單位，9伙中有7伙撻大訂單位的定價已調高1%至2%，屬加價重推。市場消息指，菁雋昨推的12伙於3小時內已悉數沽清。另外，恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，昨日則沽出6伙。

山水盈兩日收百票

此外，樓花期17個月的路勁基建（1098）元朗凹頭山水盈，自公布以平均實呎13,382元推出首批單位後，兩日累收約100票，按首批67伙計，目前已獲得足額認購。另外，市場消息指，嘉華（0173）東九龍啟德嘉峯匯，有機會於短期內推出，項目共涉1006伙。

相關字詞﹕恆大‧珺瓏灣 嘉峯匯 山水盈 菁雋 翰林峰 晟林

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