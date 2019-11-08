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今年以來六大發展商銷售破千億

【明報專訊】新盤成交強勁，據本報統計，6個主要發展商今年暫累售約9670個單位，佔同期一手盤整體成交量1.76萬伙的55%，估計期內吸金總額高達1035億元。至於今年迄今「賣樓王」，由新地（0016）蟬聯，期內售出約3500個單位，估計套現達400億元。

新地沽3500伙套400億續稱王

新地去年以售出3400伙，套現530億元，成2018年賣樓和套現額「雙冠軍」。今年再下一城，1月至今累售約3500伙，已超越去年全年銷售總數，期內套現約400億元，繼續成為今年迄今的「賣樓王」。

新地今年除推出土瓜灣Downtown 38、南昌站匯璽III、屯門御半山II等全新盤，上半年亦透過招標大舉發售大埔白石角雲滙的餘貨。另一手物業空置稅事在必行，新地旗下已屆現樓多時的將軍澳天晉、奧運站瓏璽、鴨脷洲南灣、大潭皇府灣、九龍站天璽等項目，近日均透過招標積極清貨。

至於會德豐（0020），今年主力發售將軍澳日出康城7期MONTARA、9期MARINI兩個大型項目，加上啟德OASIS KAI TAK、何文田ONE HOMANTIN等餘貨，今年迄今累售約2000伙，套現約230億元，緊次於新地，成為今年迄今賣樓亞軍。

會德豐賣樓230億居亞

另一龍頭發展商恒地（0012），掌舵人「四叔」李兆基5月正式交棒予兒子李家傑、李家誠，亦一反過往惜售策略，3個全新盤紅磡啟岸、長沙灣家壹、天后維峯‧浚匯均錄理想銷情，連同元朗尚悅‧嶺、鰂魚涌君豪峰等餘貨，今年迄今沽約1300伙，套現約110億元，成賣樓三甲之列。可留意的是，中海外（0688）今年1月開售的大埔天鑽，至今累售約1209伙，連同東九啟德一號等的餘貨，套現總額亦高見105億元。

相關字詞﹕中海外 恒地 會德豐 新地 賣樓王

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