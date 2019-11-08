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今年一手已破1.7萬宗 超去年全年 趕空置稅前清貨 全年勢創新例後紀錄

【明報專訊】反修例風波持續近5個月，令香港陷入回歸22年來最嚴峻局面，惟上月放寬按保及上周銀行減息，刺激樓市極速回暖。本報統計，本月首周新盤市場暫錄約700宗成交，除已達上月全月錄約1250宗的56%外，更帶動今年迄今整體一手銷量增至逾1.76萬宗，為2013年一手銷售新例實施後的次高水平，料全年成交量勢破2017年全年1.83萬宗的最高紀錄。

明報記者 林可為

分析指，雖然本港受社會運動、中美貿易戰兩大負面因素影響，惟市民仍具強勁購買力，料今年全年整體一手成交可達2萬宗，創一手新例實施6年以來的新高紀錄。承接去年底觀塘焦點大盤凱匯紅盤高開的餘威，今年1至5月新盤成交熾熱，共售逾1.01萬個單位。

反修例持續近5月 一手錄7570宗

踏入6月，因《逃犯條例》修訂問題引發的社會衝突愈趨激烈，到10月《禁蒙面法》生效進一步令警民衝突升級，儘管如此，6月至今推出的多個主要新盤依然錄得理想銷情。據統計，新盤市場過去5個月的整體成交量約7570宗，若以今年迄今暫時累計錄得逾1.76萬宗成交計，佔比為43%，顯示新盤交投未有因社會局勢惡化而急劇下挫。

當中數個於6月反修例風波爆發後登場的大型新盤，如會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA、鷹君（0041）大埔白石角朗濤、億京荃灣映日灣、新地（0016）南昌站匯璽III，以及近日開售的佳明（1271）青衣明翹匯，首輪銷售均告清袋或近沽清。事實上，今年暫時累錄逾1.76萬宗一手成交，除比去年全年錄得1.58萬餘宗成交增加逾11%外，相較2017年錄逾1.83萬宗一手成交，僅相差約700宗或4%，為一手銷售新例2013年實施以來的次高按年紀錄。

買家需求強勁 業界料全年達2萬宗

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，雖然社會氣氛自6月以來一直惡化，惟今年新盤交投活躍，反映低息環境下、市民仍具充裕購買力，足以支撐樓市發展；而現時雖然警民衝突不斷，但買家均意識到住屋是長遠需求，故在當今社會氛圍下依然入市。此外，港府早前已就一手物業空置稅刊憲及於立法會進行首讀，意味一手空置稅勢在必行，令發展商加速現樓項目和餘貨的銷售速度，亦屬刺激一手銷情的主因。

另嘉華（0173）啟德嘉峯匯（1006伙）、長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY（1422伙）等大盤，預計短期內獲批預售，或可趕及今年底前推出，陳海潮估計現時至年底，新盤市場仍可再錄得逾2000宗成交，料全年最終成交量可達2萬宗，勢破2017年1.83萬宗的紀錄。

相關字詞﹕一手物業空置稅 匯璽iii 映日灣 《禁蒙面法》 反修例風波

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