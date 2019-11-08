湯文亮：哈佛case study 不會教失敗故事

其實這是哈佛case study最失敗的事，應該有一些失敗個案畀人參考，要知道那些成功個案由成功人士說出來，當然是避重就輕，講到自己如何艱苦奮鬥，其實每一個成功人士除了自己艱苦奮鬥外，還要識得避重就輕，避開一些危機，最後還要因緣際遇，艱苦奮鬥只不過是其中一個因素而已。

從失敗中學習 才可避開危機

老同學的際遇不大好，由最初的不滿意到現在憤世嫉俗，其實，他太沉醉那些成功個案，而我則注重失敗，甚至別人的失敗也可以令自己成功。很多人唔知道從哪裏取得失敗個案，我講出來大家會覺得很簡單，歷史充滿着成功與失敗個案，亦有所謂成王敗寇，所以，要成功就要從歷史學習，很可惜香港不着重中史，無形中剝削了學生從失敗中得到的知識，令到他們日後損失了搵大錢機會。

事實上，太早成功會成為日後失敗的禍根，哈佛那些成功case study的主角，有不少日後的結局是失敗，但再沒有case study；有不少case study主角後來都埋怨哈佛，如果不將他們的事蹟變成case study ，就不會令到他們失了防範的心，以為自己每一次的決定都是正確，為未來失敗鋪了路。

現在已經聽唔到有人講case study ，我相信熱潮已過。老實說，以如此昂貴學費來教授學生成功之道，哈佛的MBA課程早已是一個成功case study ，現在亦有不少大學有類似MBA課程，或者叫EMBA。不過無論如何，我認為在課程中一定要加入一些失敗個案，這才會令MBA課程更充實，能夠避過失敗或者知道失敗原因就是未來成功基石。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]